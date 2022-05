Aldaia va viure este 2022 una de les edicions més participades del seu Certamen Literari Juvenil amb 441 obres presentades. El TAMA va acollir un acte molt emotiu de la mà dels i les guanyadores en categoria narrativa i poesia

El Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) va acollir la passada setmana el XXXV Certamen Literari Juvenil Cristòfor Aguado i Medina amb l’objectiu de fomentar, un any més, la cultura “com a base d’una societat de persones lliures”.

Un acte que va presidir l’alcalde la localitat, Guillermo Luján, junt a la regidora de Biblioteca Municipal Encarna Comes. D’esta manera, Luján va agrair la implicació i va donar “la més sincera enhorabona als que haveu participat en esta edició del Certamen Literari Juvenil d’Aldaia pel vostre entusiasme i saber fer, que és un regal que ja per sempre quedarà com a patrimoni del nostre poble”.

L’emoció i alegria es transformava en aplaudiments en conéixer els noms dels i les millors autores d’esta edició. En narrativa, de 9 a 11 anys, el premi absolut va recaure per a Lucas Ferrandis Paredes, i el premi accèssit per a Adrian Ripoll Moreno. De 12 a 15 anys la guanyadora absoluta va ser Monica Segura Ramos i premi accèssit va ser per a Yuchin Wu. I de 16 a 18anys, el premi absolut va recaure en la narrativa de Carlos Garcia Herrero i l’accèssit va ser per a Salvador Canales Farfan.

En poesía, per altra banda, de 9 a 11 anys van pujar a recollir el seu reconeixement Carlos Arenas Rosell i, com a premi accèssit, Asier Martínez Heras. De 12 a 15 anys, Mateo Barreña Puertas i Noa Franco Martínez. I en la categoria de 16 a 18 anys Mario Cisneros Ruiz, es va fer amb el premi absolut, i l’accèssit va ser per a Noelia Serrano Horta.

Prèviament, a més, les guanyadores de l’edició de 2021 van recollir l’exemplar del recopilatori per sempre recull els relats i poemes premiats de l’any anterior.

La regidora de Biblioteca destacava que “la literatura és l’instrument mitjançant el qual donem forma als somnis, als anhels i a les alegries i les penes. Amb la paraula podem canviar el món”.

