Èxit de participació en la XIV Fira Alzira Oberta

Alzira ha acollit al llarg del cap de setmana la XIV edició de la Fira del Comerç, de la Tapa i de l’Automòbil amb una alta afluència de públic alzireny i també veïns d’altres punts de tot el territori valencià.

Des del departament d’Idea s’ha organitzat esta fira, Alzira Oberta, on han participat un total de 90 establiments.

A més cal recordar que enguany s’ha augmentat l’espai de la fira i s’ha ocupat l’avinguda dels Sants Patrons, la plaça de la Generalitat, l’avinguda Joan Calot fins al Recinte Firal.

La regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Gemma Alós, ha fet un balanç molt positiu de l’esdeveniment: “esta edició ha sigut tot un èxit tant de participació com de visitants, i ha sigut l’edició amb major número d’empreses i comerços participants, així com la més gran realitzada fins ara”.

L’edil també ha destacat que “esta ja és una fira molt consolidada a la nostra ciutat i un referent a tota la Comunitat Valenciana, i tot gràcies a la gran labor que realitza el departament d’Idea i tots els seus treballadors que fan possible este esdeveniment. A tots ells vull agrair tot els seu esforç i dedicació”.

També es va fer entrega dels premis a la Millor Decoració, i les premiades foren Fruites Clara i MaravillosaMente. També el premi a la millor tapa, que enguany ha estat per a Mari Lola Take Away.

Una valoració molt positiva, Alzira Oberta creix any rere any amb més de 55.000 visitants, i augmenta exponencialment la participació respecte de l’edició anterior, i destaca també les actuacions musicals en directe i l’animació al llarg de tota la fira.