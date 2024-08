Èxit del VIII Open Internacional d’Escacs “Ciutat de Sueca”

El Casal Multiusos Acull una de les Cites Més Importants d’Escacs a la Comunitat Valenciana

Eminències Internacionals Com Antoaneta Estefanova i Iván Separinov Presideixen la Clausura

Des del 5 fins a l’11 d’agost, s’ha celebrat el VIII Open Internacional d’Escacs “Ciutat de Sueca” al Casal Multiusos de Sueca. Aquest torneig, que s’ha consolidat com una de les fites més importants en el món dels escacs a la Comunitat Valenciana, ha comptat amb la participació de jugadors de renom internacional.

La clausura del torneig, celebrada el diumenge, va ser presidida per destacades personalitats de l’esport dels escacs, com l’excampiona del món Antoaneta Estefanova i Iván Separinov, gran mestre i entrenador de la selecció turca. Aquest esdeveniment ha reforçat la reputació de Sueca com un lloc clau en el calendari internacional d’escacs, destacant la qualitat i l’impacte d’aquest esport en la comunitat local.