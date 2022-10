Un col·legi d’Alzira, realitza una experiència pionera d’ús del metavers amb finalitats educatives

L’alumnat del col·legi Sagrada Família d’Alzira ha estat seleccionat per a esta excursió virtual al mudit.org, el primer museu del metavers

Els escolars de l’ESO del Col·legi Sagrada Família d’Alzira, han fet hui una excursió educativa virtual al Museu Metavers mudit.org. A més l’alcalde d’Alzira Diego Gómez i les regidores d’Educació, Maria Calvo i Modernització, Leticia Piquer, han volgut donar suport a esta experiència pionera encetada per un centre alzireny.

L’alumnat ha pogut interactuar a través d’avatars, que prèviament han creat i han aprés a gestionar entorns virtuals.

El workshop ha sigut desenvolupat pel departament d’educació de Mudit.org, qui

realitza aquest projecte pioner amb escolars per primera vegada a nivell europeu, dins d’un pla de formació més ampli EDUMUDIT, amb moltes més activitats, que acostarà als col·legis de tota Espanya, l’ús educatiu del metavers.

“Els entorns virtuals, ja no són el futur, sinó que formen part del nostre dia a dia. Les activitats financeres, educatives, d’entreteniment, de fabricació, de gestió, d’enginyeria o els serveis sanitaris, ja caminen cap als entorns virtuals i en este escenari treballaran els nostres xiquets i xiquetes, per això ens resulta tan interessant esta experiència que ha encetat una escola alzirenya”, ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Des que apareguera, la notícia llançada per part del Director General de Facebook, Mark Zuckerberg, anunciant la seua voluntat de desenvolupar el Metaverso -la pròxima revolució d’internet- s’ha provocat una allau d’esdeveniments, de conceptes nous com la web 3.0, blockchain, NFT, DAO, POAP, DEFI; el desenvolupament de nous models de negoci basats en la realitat estesa i moltes més innovacions tecnològiques, que l’escola en este moment ha de ser capaç d’ensenyar i per això des de mudit.org, s’ha començat este pla de formació per fases per a preparar des de ja mateix, als escolars.

Com ha explicat a la presentació el CEO de mudit.org Xavier Ferrer, “Estem en el moment oportú perquè l’escola mostre les infinites possibilitats del metavers, és una oportunitat que no pot perdre’s per a l’educació i el futur de milions de joves en aquest país”.

mudit.org és un dels primers museus del metavers a nivell mundial, creat a

València, i està especialitzat en la difusió de la cultura digital. En l’actualitat realitza

formació especialitzada per a la UPV i la Universitat d’Alacant, ofereix consultoria en transformació digital i organitza esdeveniments i exposicions dins i fora del metavers.

En este cas l’exposició virtual que els escolars han visitat és un recorregut per l’obra de Mina Power, que a través de les seues criatures digitals crea un paradís oníric molt pròxim i divertit per als xiquets.

El col·legi Sagrada Família d’Alzira ha sigut l’escollit després d’un procés de selecció, ja que destaca per la seua línia d’innovació tecnològica i educativa. Esta visita a Mudit.org, primer museu metavers, és una de les activitats integrades en el projecte interdisciplinari coordinat des de les assignatures de EPVA i TICS, on els alumnes de 4t d’ESO, treballen en el desenvolupament de les seues capacitats artístiques i digitals a través de la innovació tecnològica.

L’alumnat ha participat en l’activitat de creació d’una galeria d’exposició en el metavers, on queden exposats els seus treballs artístics i el disseny del seu propi avatar, amb el qual han realitzat la visita educativa. Es tracta, sense dubte d’una experiència pionera i innovadora en educació i que ja forma part de la seua formació acadèmica en art i tecnologia en la Web3.

Els docents de les assignatures d’EPVA, Susana Nadal Soriano i TICS, Leo Giner Rosell, formen part de l’equip del departament d’educació de Mudit.org, i s’encarreguen de la posada en marxa d’aquest primer Workshop.