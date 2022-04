Una jornada en el complex de la Petxina posa el focus en els efectes de les xarxes socials, el mòbil i els videojocs en les xiques

L’ús de xarxes socials, el mòbil i els videojocs en les adolescents centren la jornada “I les xiques què?”, que tindrà lloc el pròxim 10 de maig en el complex esportiu i cultural de La Petxina. L’Ajuntament, junt amb la Fundació Adsis, ha organitzat esta trobada amb l’objectiu de posar el focus en la relació de les xiques amb les tecnologies, els riscos que comporta i com es pot detectar un mal ús.

El regidor de Salut, Emiliano García, ha explicat que esta iniciativa s’emmarca en les accions de “prevenció comunitària” impulsades des del Servici d’Addiccions. El personal municipal manté reunions periòdiques amb les associacions i entitats de la ciutat dedicades a l’àmbit de les drogodependències i addiccions a tecnologies, amb les quals col·labora per desenvolupar activitats de difusió.

Allò que es pretén, segons l’edil, és “potenciar la participació ciutadana i traslladar als professionals d’estes organitzacions, entre d’altres, quina és la situació actual dels problemes emergents en matèria d’addiccions des d’un enfocament multidisciplinari, oferint diferents punts de vista”. Així, la jornada del 10 de maig en La Petxina incidirà sobre el biaix de gènere en les noves tecnologies usades pels més joves.

“És innegable que les TIC i l’ús de les pantalles han canviat la nostra manera de comportar-nos i relacionar-nos, uns canvis que impacten especialment en la població jove, i no sempre per igual en dones i homes”, ha remarcat Emiliano García. El regidor ha subratllat els perills relacionats amb les noves tecnologies —situacions de grooming, ciberassetjament o extorsions, per exemple— i la necessitat d’estratègies actives per afrontar-los de manera eficaç.

En eix sentit, ha recordat el paper que exercix la família i els professionals sanitaris i del sector educatiu per oferir informació sobre un ús saludable d’estes tecnologies. A tots estos col·lectius va dirigit l’encontre “I les xiques què?”. Les persones interessades poden inscriure’s en línia a través de la pàgina web de la jornada.

