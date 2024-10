Exposició Diego Velázquez: “La Valentia del Pintor” a Torrent

Art per a Tots: La revolució inclusiva arriba a L’Antic Mercat de Torrent

Serà la primera vegada que esta exposició es presenta a Espanya, i permetrà posar en valor el treball del pintor

L’Ajuntament de Torrent, a través de la regidoria de Cultura, ha organitzat en col·laboració amb ‘MAATK INCLUSIÓ’ l’exposició ‘Diego Velázquez: La Valentia del Pintor’.

Una mostra inclusiva, accessible i immersiva que promet ser una experiència única i innovadora de descobrir l’art, a través del tacte, vista, olfacte i oïda permetrà conéixer tot el simbolisme de l’obra del pintor.

Amb elements que creguen una experiència multisensorial completa, involucrant als visitants d’una manera que va més enllà de la mera contemplació visual.

L’exposició que serà inaugurada demà a les 20.00 h. per l’alcaldessa, Amparo Folgado acompanyada pel regidor de cultura, Aitor Sánchez i membres de la Corporació, es mantindrà oberta al públic del 18 d’octubre al 20 de novembre en horari de mercat, a la Sala Cívica del *Antic *Mercat de Torrent.

Diego Velázquez, naix a Sevilla, va ser un pintor barroc espanyol considerat un dels màxims exponents de la pintura espanyola i mestre de la pintura universal, traslladant-se als vint-i-quatre anys a Madrid, on és nomenat pintor de de el rei Felip IV i posteriorment pintor de cambra. L’exposició “La Valentia del Pintor de Diego Velázquez”, recreada a la Sevilla de la seua infància i joventut, representa una fita en la democratització de l’art i la cultura.

UN RECORREGUT PER L’ART, AMB TOTS ELS SENTITS

En el recorregut de l’exposició el visitant viurà una experiència única i especial, a través de deu rèpliques de les obres més famoses del cèlebre pintor que es poden tocar, a més de deu impressions a gran grandària de les obres originals. També podran gaudir d’una recreació del Pati del #Algeps dels Reals Alcàssers de Sevilla amb tres pòrtics decoratius inclusius, un estany d’aigua de cinc metres per un metre i mig, una font andalusina.

En un altre moment del recorregut es trobaran amb un calaix, que sota el nom, ‘Posa’t en el seu lloc’, es podrà tocar amb l’objectiu d’endevinar que obra es tracta. Una altra de les experiències consistirà, a través de l’olfacte, a endevinar les quatre ‘Aromes de Sevilla’, essències relacionades amb l’època del pintor i el seu Sevilla natal. Els més joves, entre 8 i 12 anys, podran descobrir al geni sevillà, d’una forma didàctica i divertida, a través d’una guia educativa.

TRANSFORMANT L’EXPERIÈNCIA DE L’ART: UN VIATGE SENSORIAL ÚNIC

Deu treballs adaptats del pintor Diego Velázquez, amb l’objectiu de mostrar-los a tota la societat sense cap diferenciació i de manera inclusiva, el visitant podrà descobrir a l’artista sevillà amb altres ulls, ‘canviant la manera de veure l’art’.

Sota la consigna, ‘Queda terminantment prohibit no tocar les deu obres’, s’exposen els deu treballs més carismàtics del mestre sevillà, realitzades amb una tècnica nova en textura pètria i acompanyada de QR informatius i descriptius per a invidents, persones amb problemes d’audició i adaptades amb textos explicatius en espanyol i anglés.

Mitjançant l’olfacte, també es podran descobrir les aromes de Sevilla, posar-se en el lloc d’un invident i intentar endevinar l’obra que s’amaga en un calaix fosc. Cada obra està associada a una aroma específica, que busca transportar al visitant a l’època i l’entorn de l’artista, estimulant així el sentit de l’olfacte.

Cada obra inclou quatre codis QR que enllaça a vídeos explicatius: amb veu per a invidents, de signes per a sord-muts, per a públic en general i en anglés, tots aportant informació de l’obra.

Obres Representades:

-Vieja friendo huevos

-Venus del espejo

-Sebastián de Morra

-El Cristo

-Inocencio X

-Baco

-Las Hilanderas

-La Fragua de Vulcano

-Las Lanzas

-Las Meninas

L’alcaldessa, Amparo Folgado ha manifestat que “l’exposició ‘Diego *Velazquez: la Valentia del Pintor’ que portem a Torrent, és un exemple inspirador de com les barreres poden ser eliminades per a crear una experiència artística verdaderament inclusiva. És un exemple molt significatiu que l’art, en la seua essència, és una expressió humana que transcendix les limitacions físiques i sensorials, i que pot i deu ser gaudit per tots sense excepció. Amb este enfocament innovador i el nostre compromís, com a equip de govern, amb la inclusió, esta exposició establix un nou estàndard per a les futures iniciatives culturals i artístiques”.

“La importància de promoure la cultura accessible i la inclusió social, i esta exposició és un clar reflex d’eixe compromís. La mostra ha sigut dissenyada per al gaudi de persones de totes les edats i capacitats, la qual cosa subratlla l’enfocament inclusiu i la filosofia que l’art ha de ser una experiència compartida i universal, tangible i real per a tots els públics. És una oportunitat perquè les persones experimenten l’art d’una manera nova i emocionant, a través de la possibilitat d’interactuar amb les obres d’art d’una manera tan íntima i personal”, ha ressaltat el regidor de Cultura, Aitor Sánchez.