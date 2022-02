L’exposició patrocinada per Caixa Popular s’exhibirà a les portes del Teatre Auditori

Catarroja ha arrancat la programació per la celebració del Dia Internacional de les Dones amb l’exposició ‘Falleres per la Igualtat’, una mostra itinerant patrocinada per Caixa Popular i que ja pot ser visitada a les portes del Teatre Auditori. Durant la inauguració de l’esdeveniment s’ha donat el tret d’eixida a tota una sèrie d’actes que serviran per a commemorar aquesta data en el nostre municipi.



“Estem molt orgulloses que Caixa Popular ens haja visitat amb la seua exposició itinerant Falleres per la Igualtat que arriba per primera vegada a la comarca a Catarroja i en vespres del Dia Internacional de les Dones i de les Falles. Reivindicar la diversitat i la igualtat mitjançant l’art com ha plasmat l’autora, Pilar Luna, ens acosta una miqueta més a la visibilització d’una situació que encara en 2022 és una anomalia social i democràtica com és el paper de les dones en la societat”, explica Beatriz Sierra, regidora de Transversalitat i Igualtat de Gènere.



Falleres per la Igualtat es tracta d’una exposició itinerant, formada per sis escultures creades per l’artista fallera Pilar Luna, en forma de valencianes, intervingudes artísticament, i que reivindiquen diferents afirmacions sobre la igualtat en els seus davantals. Pretén posar de manifest les nostres arrels valencianes on la cultura, la festa i el feminisme és emblema de la nostra terra. Unes escultures acolorides, símbol de la diversitat i on predomina el morat, color que representa el moviment feminista per la Igualtat.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià