Ferran Torres dona nom al camp de futbol de Foios

El Ple ha aprovat aquest canvi de nom per unanimitat per a posar en valor la figura del futbolista de Foios

El Ple de l’Ajuntament de Foios corresponent al mes de novembre ha aprovat aquest dijous, per unanimitat, el canvi de denominació del seu estadi municipal a ‘Camp de Futbol Ferran Torres’

Un nou nom que pretén posar en valor la figura del futbolista de Foios que, després del seu debut al València CF i el seu pas pel Manchester City, és ara jugador del FC Barcelona i de la Selecció Espanyola.

La iniciativa, presentada per la regidora d’Esports de Foios, Emma García, ha comptat amb el suport de tots els grups. “És una gran notícia per al nostre poble, ja que no sols pot presumir d’una destacada trajectòria, sinó que també compta amb una forta connexió amb el nostre municipi des de xicotet i participa activament en iniciatives com el Campus de Futbol Ferran Torres”, ha assenyalat la regidora.

L’aprovació d’aquest punt ha causat una gran ovació a la Sala d’Actes del consistori, on es trobava part de la família, com ja va ocórrer durant la I Gala de l’Esport de Foios d’aquest passat mes de setembre, en la qual se li va atorgar el Mèrit Esportiu Masculí.

“Ferran Torres porta el nom de Foios per bandera i és una inspiració per a totes les generacions. Amb aquest gest, impulsem més la seua figura i visibilitzem l’esforç i esperit de superació que ell ens ha ensenyat en la seua carrera futbolística”, ha apuntat García.

Sobre Ferran Torres

Ferran Torres García va nàixer a Foios al febrer de l’any 2000 i actualment milita en les files del FC Barcelona en LaLiga EA Sports, primera divisió espanyola. En 2006 es va incorporar a la pedrera del València CF fins a 2017, quan va debutar en la primera plantilla. Va ser en la temporada 19-20 quan es va consolidar en el primer equip valencianista disputant 44 partits, en els quals va anotar sis gols i va donar huit assistències. En aquesta etapa va aconseguir el seu primer títol, en guanyar la Copa del Rei.

En 2020, es va fer oficial el seu traspàs al Manchester City, on va continuar collint èxits. En els 16 mesos que va estar en el club va marcar 16 gols en els 43 partits que va jugar, augmentant el seu palmarés amb la Premier League i la Copa de la Lliga.

Després del seu pas per Anglaterra, en la temporada 2021-2022 es va incorporar a les files del FC Barcelona, club en el qual milita actualment i amb el qual ha aconseguit un campionat de Lliga i una Supercopa d’Espanya.

A més, Ferran Torres també ha tingut un paper destacat en la Selecció Espanyola. Després del seu pas per les categories inferiors sub-17, sub-19 i sub-21, en les quals va collir títols europeus, actualment és un habitual en les convocatòries del combinat nacional absolut. De fet, el passat estiu va ser un dels protagonistes de l’Eurocopa que va guanyar Espanya.

Des de fa uns anys Foios acull el Campus de Futbol Ferran Torres, on els xiquets i xiquetes practiquen futbol i tecnifiquen les seues destreses i habilitats esportives, a més de gaudir d’un espai d’oci estival en el municipi. En cada edició, el foier ha participat activament en el campus.