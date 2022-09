Les picassentines i els picassentins han eixit al carrer per vore desfilar les carrosses que han deixat l’asfalt cobert amb milers de paperets de colors. La Falla Mercat ha sigut la guanyadora en el concurs.

En el quart dia de les Festes Majors de Picassent, seguint la tradició i després de dos anys de parèntesi, s’han concentrat les carrosses participants en la Cavalcada de les Festes Majors 2022. I ho han fet en la plaça de l’Ajuntament on centenars de persones s’han donat cita per contemplar el resultat de mesos de treball per a que en un dia com hui lluixca més que mai la desfilada. El jurat ha visitat cada una de les carrosses que entraven a concurs i després s’han reunit en la Casa Consistorial per deliberar el resultat.

El moment més emotiu de la vesprada ha arribat amb l’entrega dels premis des del balcó de l’Ajuntament, a càrrec de l’alcaldessa, Conxa García, i el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela. Un total de 5 premis han sigut atorgats d’entre les 14 carrosses que enguany han optat a ser guardonades. I el jurat, el qual, no ho ha tingut gens fàcil donat el nivell i la qualitat de les carrosses presentades, han decidit entregar els premis següents:

1r premi: Falla Mercat amb la carrossa: Mercanto

2n premi: Falla Mercat amb Mercastory

3r premi: Falla L’Ermita amb Bienvenido al mundo de Willy Wonka

4t premi: Falla Parc La Canyà amb Neptuno

5épremi: Falla Nord amb Aloha Nord



Una vegada finalitzada l’entrega de guardons, la desfilada ha recorregut l’itinerari de costum omplint de color i festa Picassent.