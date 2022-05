Festa Primavera a Alaquàs

Veïns i veïnes, associacions, col·lectius i col·legis donen vida un any més a la festa organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs va celebrar el passat dissabte 14 de maig al parc de la Sequieta la XXV edició de la Festa de la Primavera d’Alaquàs, la Diada Solidària i el Joc Solidari. Veïnes i veïns, associacions, entitats i col·legis van participar en la que és una de les activitats més tradicionals i amb més èxit d’Alaquàs donat l’alt índex de participació de la ciutadania.

Com és habitual, la jornada es va dividir en tres espais: infantil, jove i solidari. A les 9 hores del matí es va donar la benvinguda a tot l’alumnat participant en una nova edició del Joc Solidari organitzat per la Comissió Solidària que va ser possible gràcies a la participació de més de 400 xiquets i xiquetes i un centenar de voluntaris.

Es tracta d’una de les activitats centrals dins dels projectes de cooperació internacional posats en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs i que està organitzat conjuntament amb la Comissió Solidària. L’objectiu d’aquesta activitat és recaptar fons per a projectes que aniran destinats a països del tercer món i consisteix en ensenyar els xiquets i xiquetes, a través de proves i jocs, les diferències que hi ha als cinc continents. Els participants d’aquest Joc Solidari juguen per aconseguir diners que cada centre destina a un projecte seleccionat i respecte al qual s’ha treballat prèviament a les aules

A les 11 hores del matí es iniciar la Festa de la Primavera amb les activitats de l’espai infantil i jove en les que van participar nombroses associacions i entitats d’Alaquàs.

En aquest espai es van oferir tallers d’oci i manualitats, maquillatge, atraccions, contacontes, competicions esportives, regals i degustacions gastronòmiques. Destaca també la participació de la Policia Local d’Alaquàs, Policia Nacional, UME, Guàrdia Civil i Bombers. Es van iniciar també les activitats solidàries, venda de productes i tallers i la possibilitat de menjar al parc una ració de paella solidària amb beguda amb l’aportació de 3 euros. Aquestes van estar cuinades per l’Associació el Cullerot, l’associació Blasco Ibáñez i les comissions falleres Cervantes i Camí Vell de Torrent. Al llarg del matí es van arreplegar de la paella solidària un total de 903 euros.

A partir de les 12 hores, amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert i el Regidor de Joventut, Javi Antúnez, es van lliurar els xecs simbòlics als col·legis que han col·laborat en els projectes de cooperació internacional. Pel que fa als projectes, el col·legi Ciutat de Cremona ha destinat enguany la seua ajuda a l’ONG Bomberos sin Fronteras, el col·legi Vila d’Alaquàs ho ha fet a Fundació Vicent Ferrer, el González Gallarza a Fundación Save The Children; el Bonavista a la Fundació Vicent Ferrer, el Sanchis Almiñano ha col·laborat amb l’ONG De mi Casa a tu Casa, el col·legi Madre Josefa Campos ha destinat la seua ajuda a l’Associació Solidària Madre Josefa Campos i el col·legi Mare de Déu de l’Olivar ha contribuït amb els seus diners amb la delegació d’Alaquàs de Mans Unides.

D’altra banda, el dibuix de la xiqueta Marta Cozar Reguero del col·legi Bonavista va estar la imatge de les samarretes d’aquesta edició del Joc Solidari i per tant la guanyadora del concurs. En segon lloc, va quedar el dibuix de Paula Baixauli gil del Madre Josefa Campos; en tercera posició, el de Niama Jouahri del González Gallarza; en quarta posició el de Vega Maranchón Delgado del Mare de Déu de l’Olivar; en cinquena, Nora Sofía Javier Salazar del Vila d’Alaquàs; en sisena Carlota Grau Carrión del Cremona i en setena posició el disseny d’Ana Sofía Chavarría Cerón del Sanchis Almiñano. Enguany, l’elecció ha estat difícil ja que s’han presentat a concurs més de 500 il·lustracions.

