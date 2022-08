L’actuació millora l’accessibilitat al barri de Mestalla en un entorn que inclou tant dotacions escolars com patrimoni històric

Urbanisme finalitza les obres d’ampliació de voreres i remodelació de passos de vianants al carrer del General Gil Dolz

Esta setmana han finalitzat les obres d’ampliació de voreres dels números parells i la remodelació de passos de vianants al carrer del General Gil Dolz, al barri de Mestalla.

El projecte inclou la renovació de la vorera sud d’este carrer, ampliant-la per adaptar-la a les condicions d’accessibilitat establides en la normativa. Des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana s’estan duent a terme projectes d’ampliació de voreres per contribuir a millorar l’accessibilitat dels carrers dels barris de la ciutat. El projecte inclou dos escocells on es plantaran dos arbres el pròxim mes d’octubre, quan les temperatures siguen més adequades.

L’actuació ha suposat l’ampliació de la vorera sud del carrer del General Gil Dolz, des del passeig de l’Albereda fins al carrer de Finlàndia, amb un mínim d’1,80 metres d’ample, per recuperar espai per a vianants. Així, es reduïxen els carrils de la calçada, de tres a dos, sense modificar-se les alineacions de voreres ni el carril bici del costat nord. Els paviments i acabats han mantingut les característiques de les zones adjacents per aconseguir una homogeneïtat urbana i estètica.

Esta zona d’itinerari de vianants inclou nou mobiliari urbà per al descans i la trobada del veïnat. D’altra banda, s’han traslladat les columnes de lluminàries existents, que reduïen l’ample útil de la vorera, en la mateixa mesura que les alineacions de la vorada.

A més, s’han substituït totes les tapes de les arquetes existents en l’àmbit per noves tapes de compòsit, segons les especificacions del servici d’enllumenat. L’actuació ha suposat l’augment del nombre d’escocells i en el mes d’octubre, amb temperatures més adequades, es plantaran dos exemplars de perera de flor.

Quant a l’adequació dels passos de vianants, s’ha remodelat el que està situat en l’encreuament del mateix carrer del General Gil Dolz amb el passeig de l’Albereda, adequant-lo als criteris de la normativa d’accessibilitat.

El projecte, que ha comptat amb un pressupost total de 121.157,60 euros, IVA inclòs, abasta 1.500 metres quadrats en tota la longitud del carrer, des del passeig de l’Albereda fins al carrer de Finlàndia.

L’ampliació de voreres i adequació del pas de vianants és un pas més en matèria d’accessibilitat, comoditat i seguretat per als veïns i veïnes de València. A més, el trajecte recupera espai de trobada i aporta més separació entre els vianants i el trànsit rodat, per contribuir a una millora de la qualitat ambiental en una zona amb dotacions escolars, residencials i patrimonials.