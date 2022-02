Fibra òptica a la Devesa del Saler

Fuset explica que ja són dos les empreses treballant per oferir internet d’alta velocitat a la que fins ara era una de les zones més mancades de connectivitat

La Devesa del Saler preveu tindre internet de molt alta velocitat abans de Setmana Santa

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset s’ ha reunit esta setmana amb representants de l’empresa valenciana Fibrotel. La trobada s’emmarca en l’extensa ronda de contactes iniciada per l’edil amb les diferents empreses de telecomunicacions en què l’ajuntament insta a completar el desplegament de fibra òptica al 100% del terme municipal per garantir l’accès del veïnat a internet de molt alta velocitat.



Els representants de l’empresa valenciana de telecomunicacions han confirmat al regidor d’Agenda Digital els seus plans de desplegar fibra pròpia – aprofitant canalització ja existent – a la Devesa del Saler. Una actuació imminent que, segons han comunicat a l’Ajuntament, podria concloure abans de la Setmana Santa, i que permetria oferir la possibilitat d’accès a internet de molt alta velocitat al conjunt del veïnat de la zona.



Fuset, que ha agraït a l’empresa de telecomunicacions el seu esforç, ha celebrat “que, de nou, una bona notícia vinga a satisfer la legítima demanda veïnal per a la qual hem bastit un front comú”, i ha recordat que este desplegament es sumarà al comunicat per Orange al consistori la passada setmana i que també espera estar completat en el segon trimestre de l’any. Per això l’edil ha valorat molt positivament que “el veïnat tindrà per fí l’ accès a internet ja bàsic, i oferta on poder triar molt abans del que preveu el Plan España Digital 2025”.



Des de Smart City València han recordat que este desplegament es suma també a les previsions comunicades per Telefónica recentment per desplegar la fibra també en Poble Nou i altres zones “blanques” de la ciutat, i que “acostaran València al 100% de cobertura de fibra enguany mateix”. Fuset, qui es reunirà novament amb el veïnat de la Devesa com ja va fer amb el de Poble Nou, ha confirmat que “estarem atents a qualsevol nova demanda veïnal per treballar en defensar internet com un dret a la València del segle XXI”.

