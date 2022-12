Finalitza el Taller d’Ocupació Agenda 2030 amb excel·lents resultats per part de l’alumnat treballador

Dimecres passat 30 de novembre, va tindre lloc la clausura del Taller d’Ocupació Agenda 2030, després d’un any de treball intens per part de l’alumnat treballador que ha format part d’aquesta iniciativa d’ocupació i formació, en companyia de l’equip docent responsable.

L’acte de clausura i lliurament de diplomes als alumnes i alumnes que han cursat les dues especialitats, Interpretació i Educació Ambiental i Jardineria, va tindre lloc en la Sala d’actes del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i va comptar amb la presència de l’alcalde, Rafa García; de la regidora d’Educació, Manuela Carrero; del regidor de Governació, Juan Gabriel Sánchez i del regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero. També va haver-hi representació per part dels centres educatius del municipi en els quals l’alumnat del Taller d’Ocupació ha realitzat nombroses actuacions i de la Brigada Municipal d’Obres, amb la qual s’ha mantingut una estreta col·laboració.

Les dues línies principals de treball que s’han dut a terme des del TA Agenda 2030 han sigut, d’una banda, la millora i manteniment de les diferents zones verdes i parcs de Burjassot i, per un altre, les actuacions en matèria de jardineria en els espais verds presents en els centres educatius públics del municipi. A més, un objectiu important al llarg de tot l’any ha sigut realitzar accions de sensibilització mediambiental, emmarcades en el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 contra el canvi climàtic com va ser, per exemple, la campanya #Unetealacorriente, en la qual a través de botelles d’aigua de metall reutilitzables, que es van repartir en col·legis, centres municipals, etc…es promocionava el consum d’aigua de l’aixeta, com a hàbit saludable i sostenible. Destaca també el programa de les Rutes per l’Horta que van realitzar els alumnes i alumnes del Taller d’Ús d’Interpretació i Educació Ambiental, amb més de 800 escolars i un total de 53 rutes guiades i cinc temàtiques diferents.

A més de la formació específica en les seues especialitats, l’alumnat també ha rebut ensenyaments en matèries com la prevenció de riscos laborals, inserció laboral, alfabetització informàtica, igualtat de gènere i creixement personal. El resum i explicació de totes les actuacions dutes a terme pel TA Agenda 2030 poden consultar-se en la REVISTA confeccionada des del propi taller.