Finalitza l’edició més eclèctica del Sifasol de Catarroja

El Festival, que enguany ha celebrat la seua edició número XII. Ha portat a Catarroja a artistes de renom que han aconseguit omplir la plaça de la Llotgeta de colors i ritmes i han fet gaudir moltíssim al públic assistent.

El Sifasol del 2024 arrancava el passat dimarts 25 de juny i ho feia, com sempre, a la plaça de la Llotgeta del municipi i amb les entrades exhaurides. Una circumstància que també es va donar als concerts de la resta de dies.

Com explica la regidora de Cultura de Catarroja, Dolors Gimeno “El Festival està molt consolidat i cada any hi ha més expectació per conèixer el cartell i més ganes de gaudir de les propostes musicals que fem des de la regidoria de Cultura. Crec que esta vegada hem aconseguit l’objectiu d’arribar a moltes persones amb gustos diferents gràcies espectacles de moltíssima qualitat”.

El tret d’eixida al Festival el va donar Rafa M. Guillem & the Jazz Walkers, una orginal aposta per un jazz versàtil amb una gran influència de ritmes latins i brasilenys i la integració de músiques com el funk o el flamenc. L’actuació va incloure la presentació del nou treball de Rafa Guillem «Shining Forever».

I si la proposta del dia 25 fou original i innovadora, no ho foren menys la dels dies següents. El dimecres 26 la cantautora, compositora i actriu Christina Rosenvinge presentava el seu nou disc «Los Versos Sáficos», inspirat en la figura i obra de la poeta grega Safo de Lesbos. L’actuació fou molt aplaudida pel públic assistent que va connectar des del principi amb l’univers de l’aritsta. El concert va finalitzar amb Christina Rosenvinge cantant alguns dels seus gran èxits.

I dels poemes sàfics a una proposta trencadora però esta vegada del terreny, el dijous 27 de juny Sandra Monfort va deixar bocabadat al públic catarrogi amb el seu estil eclèctic i la seua actuació plena de colors i sons tradicionals que va evidenciar que la música en valencià passa per un gran moment amb artistes revolucionaries com Sandra Monfort i que el Sifasol és el millor aparador per a estes propostes.

I un Sifasol tan versàtil, amb tantes mescles i tants estils no podia tindre millor final que el Grup Amores de percussió i el seu espectacle UBUNTU. El divendres 28 la percussió, els contrastos i la fusió musical prengueren la plaça de la Llotgeta de Catarroja i feren al públic ballar i participar molt activament a un espectacle lluminós i molt divertit.

Com diu Dolors Gimeno “El Sifasol sempre ens deixa molt bones sensacions i la certessa de que portar la múscia als carrers i a les places la fa més gran”