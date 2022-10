Ja han finalitzat les obres del Pla Edificant al CEIP El Crist de Meliana, que han consistit en la remodelació de la cuina i del menjador, la substitució de la tanca perimetral i la millora de l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors en els dos edificis d’infantil i de primària. Les obres han estat a càrrec de l’empresa Sogeser Facility Services SL i la direcció tècnica de la consultora Incosa, gestionades per l’Ajuntament de Meliana per delegació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dins del Pla Edificant, amb un pressupost de 830.656,99 euros.

Com explica el regidor d’Educació, Joan Orts: “Hem complit amb els terminis i les previsions i, per a l’inici del curs escolar del passat 8 de setembre, ja estaven les obres pràcticament acabades i, des del primer dia, s’ha prestat el servei de menjador escolar”. Si bé, durant les setmanes posteriors, s’han fet xicotets treballs de caràcter menor, també necessaris, fins que s’ha recepcionat completament l’obra.

La rehabilitació i l’ampliació del menjador i la cuina, l’espai habilitat com escola matinera i la instal·lació de dos ascensors, un per cadascun dels edificis, a més del reforç de la tanca exterior, ara amb un mur i reixa, i la renovació de la instal·lació elèctrica ja són una realitat que ha millorat el centre educatiu d’infantil i primària més gran amb què compta Meliana i que atén 430 alumnes durant aquest curs.

Les millores se sumen a altres que s’han fet en els últims anys, com ara la substitució de portes i finestres per a una major eficiència energètica en el 2017, amb el pla de millora de centres educatius de la Diputació, o la connexió ciclopeatonal aconseguida en 2019 quan es va completar l’Anell Verd metropolità a Meliana, que el seu pas per davant de l’escola ha possibilitat una millor accessibilitat i mobilitat. Queda pendent l’obertura de l’avinguda de les Corts Valencianes fins al camí del Borriquillo que ja està treballant l’Oficina Tècnica d’Urbanisme.

El responsable ha incidit: “S’ha fet realitat una actuació reivindicada per la comunitat educativa del CEIP El Crist després de molt de temps i, veient el resultat i escoltant les valoracions que m’han fet arribar tant el professorat com les famílies, fins i tot algun alumne, o des de l’empresa del menjador mateix, podem sentir-nos satisfets”. Així mateix ha subratllat: “Darrere de cada projecte hi ha un treball important i constant per part dels serveis municipals, un treball que en l’àmbit educatiu continua amb la tramitació dels expedients del Pla Edificant que afecten el CEIP Mediterrani i l’IES La Garrigosa, en coordinació amb la Conselleria”.