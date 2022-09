La reurbanització ha prolongat les voreres i evitarà a les persones que viuen en la zona haver de caminar al costat de la barana de la Pista de Silla

La remodelació ha consistit en l’eliminació del mur que existia a l’altura del solar que ocupa el número 113 de l’avinguda Ausiàs March, la qual cosa ha permés prolongar les voreres fins a l’encreuament amb el carrer Alabau i Arce. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que ha visitat este matí la zona ha assenyalat que s’ha eliminat “un dels llocs més perillosos, insegurs i inaccessibles per al vianant”.

Les obres, amb un pressupost pròxim als 80.000 euros, han suposat la urbanització de 500 metres quadrats. Després de l’expropiació del solar s’ha eliminat el mur existent en la zona, que obligava a les persones que havien de caminar per l’avinguda Ausiàs March en este tram, a fer-lo al costat de la barana de la Pista de Silla. S’han prolongat les voreres de l’avinguda fins a l’encreuament amb el carrer Alabau i Arce i s’han creat dos nous passos de vianants. A més s’ha millorat l’enllumenat públic amb quatre nous fanals i s’ha plantat nou arbratge.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assenyalat que “hem eliminat un vell tap urbanístic heretat de l’època del Partit Popular que dividia en dos el barri de la Font de Sant Lluïs, en este tram de l’avinguda de Ausiàs March. Hi havia un mur que dividia la zona i els veïns i veïnes que volien creuar havien de fer-ho al costat de la barana de la Pista de Silla, sent un dels llocs més perillosos, insegurs i inaccessibles per al vianant”.

Les obres s’han dut a terme en els últims mesos sense afectar el trànsit rodat en l’avinguda Ausiàs March. Gómez ha afegit que “s’ha generat un espai segur i accessible on el vianant poden caminar sense preocupació. S’avança cap a un model de ciutat més amable, més segura, que protegix els seus veïns i veïnes”.