Foios acomiada l’any 2024 amb una gran festa de Cap d’Any a la plaça del Poble

Foios es prepara per acomiadar l’any amb la seua tradicional festa de Cap d’Any a la plaça del Poble, una de les activitats més destacades de la programació nadalenca organitzada per l’Ajuntament.

La cita serà el dimarts, 31 de desembre, a partir de les 23:45 hores, quan el públic es reunirà a la carpa instal·lada a la plaça per a donar la benvinguda al 2025, acompanyats de familiars i amics.

Després de les dotze campanades i de menjar-se el raïm, començarà l’espectacle de l’Orquestra La Bestia, que amenitzarà la nit fins a les 03:30 hores. La festa serà amb entrada lliure, fent d’aquesta celebració una proposta oberta a tots els veïns i visitants.

La regidora de Festes, Mari Carmen Cabo, ha animat a tots els veïns a participar en aquesta celebració i a seguir gaudint de la variada programació nadalenca, que oferirà més activitats en els pròxims dies.

Fira Nadal Jove i més activitats nadalenques

A més de la festa de Cap d’Any, la carpa nadalenca serà també l’escenari de la Fira Nadal Jove, que se celebrarà els dies 2 i 3 de gener, amb activitats per a xiquets i joves de 11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores, amb entrada lliure.

Així mateix, com cada any, s’ha instal·lat la bústia del Rei a la plaça de l’Ajuntament, per a què les famílies que desitgen la visita a casa dels Reis d’Orient puguen sol·licitar-ho els dies 3 de gener de 17:00 a 21:00 hores i 4 de gener de 11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 21:00 hores a la Casa dels Artillers.

El fermall d’or a les festes nadalenques arribarà el 5 de gener, amb la Cavalcada dels Reis d’Orient, que començarà a les 16:30 hores des de l’avinguda Hugo Bacharach. Abans, a les 16:00 hores, es realitzarà una cercavila per rebre els pregoners reials, amb l’actuació de l’Associació Música Tradicional Pepe Palau, membres de Foios Escola de Teatre (FET) i el grup de metalls de la CAM.

Aquestes activitats, organitzades des de l’Ajuntament de Foios, ofereixen una alternativa d’oci per a gaudir de les festes en família i, com destaca la regidora Mari Carmen Cabo, “sense eixir de Foios”.