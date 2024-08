El ple municipal de l’Ajuntament de Foios aprova una partida per a projectes de reurbanització

Destinats 39.000 euros per a convertir carrers del centre històric en zones per a vianants

El ple municipal de l’Ajuntament de Foios ha donat llum verda a una partida per import de 39.000 euros per a la redacció dels projectes de reurbanització i conversió en zona de vianants d’alguns carrers del centre històric de la localitat. Així es va aprovar durant l’última sessió plenària que va tindre lloc dijous passat 25 de juliol.

La Diputació de València finançarà parcialment el projecte

D’aquesta manera, l’Ajuntament preveu convertir en vies per a vianants els carrers Sarieta, Església, Forn Vell i Portalet. En total, aquests treballs tenen un cost estimat d’un milió d’euros i està previst que siguen finançats parcialment per la Diputació de València a través del Pla d’Inversions que li correspon a Foios.

Entre les accions que es preveu escometre i que es plasmaran en els futurs projectes de redacció, estaran la de convertir aquests carrers en vies de plataforma única i amb sòl empedrat; així com desdoblar el sanejament de les aigües pluvials i fecals. Unes actuacions que es realitzaran després de la urbanització del PAI del Forn Vell que permetrà disminuir el pas de vehicles pels carrers del nucli vell de Foios.

Sobre aquest tema, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha incidit en el fet que “la idea no consisteix a impedir completament el trànsit rodat per aquests carrers”, sinó que, des del consistori s’aposta per “la disminució del pas de vehicles per a augmentar la seua accessibilitat i una adequació més atractiva en consonància al que ha de ser el nucli vell d’una població”.

Un sonòmetre per a reduir la contaminació acústica

A més d’aprovar la partida pressupostària per a la redacció dels projectes que desenvoluparan la reurbanització i conversió en zona de vianants de certs carrers, el ple del mes de juliol també va autoritzar diverses modificacions de crèdit. Una de les més destacades és l’adquisició d’un sonòmetre que el cos de la Policia Local de Foios usarà per a realitzar controls de so als vehicles que circulen per la població.

Així, aquesta eina mesurarà els nivells de soroll que emeten alguns vehicles, com a cotxes i motocicletes, i evitarà que es produïsquen alts nivells de contaminació acústica a Foios. “Són moltes les molèsties que alguns vehicles, especialment motos, ocasionen al veïnat per portar tubs d’escapament lliures o trucats i la intenció és acabar amb aquest tipus de pràctiques”, declara l’alcalde Sergi Ruiz.

Així mateix, l’adquisició d’aquest nou sonòmetre per a la Policia Local compta també amb un calibrador que servirà per a garantir que els mesuraments són correctes i els agents que conformen la plantilla de la policia hauran de superar un curs de formació per a conéixer el funcionament d’aquestes noves eines.