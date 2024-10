Foios busca nous corresponsals juvenils

La Mancomunitat del Carraixet comença les reunions per a trobar nous joves que vulguen participar en les polítiques i activitats dirigides a la joventut

La Mancomunitat del Carraixet busca nous corresponsals juvenils a Foios que tinguen curiositat i interés per participar activament en les activitats i polítiques dirigides a la joventut.

Es tracta d’un programa de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) amb el qual es creen grups per a col·laborar amb els departaments juvenils dels municipis, detectant necessitats i demandes informatives i transmetent informació directament a altres joves del seu centre educatiu, barri o associació. Els seus integrants, de 3r, 4t de l’ESO i Batxillerat, participen activament amb propostes, reben formació, participen en trobades i realitzen voluntariat en iniciatives locals, entre altres activitats.

“Els i les corresponsals ens ajuden a conéixer més de prop les inquietuds dels nostres joves per a millorar el poble i dissenyar polítiques i projectes que s’adapten millor a les seues necessitats. Al mateix temps, ens permet ser més pròxims i afavorir una comunicació molt més fluida. Sempre ha tingut un gran èxit a Foios i volem continuar impulsant-lo”, ha explicat Paco Serrano, regidor de Joventut.

Per a sumar participants, la Mancomunitat del Carraixet està realitzant reunions en les classes de 3r de l’ESO de l’IES Escultor En Francesc Badia, on hi ha alumnat tant de Foios com d’altres municipis veïns. Els qui desitgen inscriure’s, poden fer-ho a través de joventut@mancocarraixet.es o enviant un missatge directe al perfil @joves_carraixet en Instagram.

“Vos anime a sumar-vos com a corresponsals aquest nou curs per a conéixer les vostres opinions, inquietuds i propostes. Ja estem perfilant la programació d’oci educatiu de l’Espai Jove, un treball conjunt amb vosaltres, i volem continuar impulsant iniciatives que vos interessen i siguen positives per a Foios al costat de vosaltres”, ha apuntat Serrano.