Foios Ciutat Educadora celebra la seua VIII edició

El programa d’activitats inclou una trobada per a facilitar la creació d’una associació comarcal de famílies TEA

Foios posarà el focus en la cultura, l’educació positiva i, sobretot, la diversitat, a través de les Jornades Foios Ciutat Educadora. La huitena edició torna a la localitat del 29 de novembre al 4 de desembre amb diverses activitats per a l’alumnat de Primària i les seues famílies.

“Un any més, des de la Regidoria d’Educació posem en marxa aquestes jornades, que ens semblen fonamentals per a reflexionar i posar en valor la importància d’una educació de qualitat, que implique famílies i a la comunitat escolar i que acoste més als xiquets i xiquetes qüestions com la diversitat”, ha assenyalat Juanjo Civera, regidor de l’àrea.

Així, Civera ha animat a l’alumnat i a la ciutadania “a posar els cinc sentits en les activitats previstes” i ha destacat especialment que aquestes jornades inclouen la I Trobada de famílies amb fills i filles amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), un primer punt de partida per a articular-se en forma d’associació.

Programa

El programa comença aquest divendres, 29 de novembre, amb la lectura del manifest pel Dia Internacional de Ciutats Educadores i les acrobàcies de ‘Cateura’, d’Alas Circo Teatro. Serà a les 11.00 hores al parc Rei En Jaume i participarà l’alumnat de Primària del municipi.

El dissabte 30, la plaça del Poble acollirà a les 11.00 hores una demostració a càrrec de la Muixeranga del Carraixet, una activitat perfecta per a gaudir en família durant el cap de setmana.

El dilluns i dimarts serà el moment de traslladar les jornades a les aules i el CEIP Rei En Jaume i el Mare de Déu del Patrocini implicarà l’alumnat en tallers de sensibilització amb la diversitat. També el dimarts, a les 18.00 hores a la Casa dels Artillers, se celebrarà la xarrada-taller de disciplina positiva “De la ‘rabieta’ a la tranquil·litat: la connexió és clau”.

La huitena edició conclourà també a la Casa dels Artillers amb la I Trobada de famílies TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), a les 19.00 hores, un acte que té com a objectiu ser la llavor per a la creació d’una associació comarcal i que és oberta a totes les persones que desitgen acudir.