Foios corre per la fibrosi quística amb la XI 10K Arco

El pròxim 22 de desembre, Foios acollirà una nova edició de la 10K Arco Foios per la Fibrosi Quística

Una carrera solidària organitzada per l’Ajuntament, Gent de Foios i l’Associació Valenciana de Fibrosi Quística. Aquesta iniciativa té com a objectiu recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia.

La regidora d’Esports, Emma García, ha destacat que aquesta prova “porta més d’una dècada donant visibilitat i recursos a la fibrosi quística, així com impulsant valors com la salut i l’esperit de superació”.

Amb un recorregut interurbà i asfaltat de 10 km, prop de 1.000 participants es donaran cita a l’Albereda a les 10.00 hores. Posteriorment, a les 11.30 hores, es realitzaran les carreres infantils de les categories Querubí, Pre-Benjamí, Benjamí, Aleví i Infantil.

Les inscripcions per a la prova absoluta, amb una quota de 12 euros amb samarreta o 6 euros sense samarreta, poden realitzar-se fins al 17 de desembre a les 23.59 hores a través de la web de Cronorunner. Per a les carreres infantils, la inscripció és gratuïta.

A més, qui no participe a la carrera pot col·laborar adquirint el Dorsal 0 des d’1 euro o comprant la samarreta solidària per 7 euros.

La recollida de dorsals serà el dissabte 21 de desembre a la Casa de Cultura, de 17.00 a 20.00 hores, i el mateix dia de la prova, des de les 08.15 fins 15 minuts abans del començament.

Com en edicions anteriors, hi haurà premis per a les tres primeres persones classificades de cada categoria i locals, així com per a equips. Més detalls i el reglament complet estan disponibles a: Cronorunner.