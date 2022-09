Les inscripcions digitals estaran obertes del 10 al 31 d’octubre

Ja s’han publicat, a la pàgina web de l’Ajuntament, les bases per a la cinquena edició del Certamen de Pintura de Foios. Així, les persones interessades a participar podran realitzar les inscripcions des de les 00.00 h del pròxim 10 d’octubre fins a les 23.59 h del 31 d’octubre.

La tramitació serà telemàtica a través de la seu electrònica de l’ajuntament (https://foios.sedelectronica.es/). Es recomana no realitzar la inscripció abans de termini, encara que estiga habilitat el formulari.

Al costat del formulari, serà necessari adjuntar una fotografia en color de l’obra íntegrament, en format JPG, amb almenys 12 megapíxels de resolució i una grandària mínima de 4.032 píxels en el costat major. A més, serà necessari aportar un curriculum vitae actualitzat, en format Word o PDF, i una fotocòpia del DNI o Targeta de Residència.

Els requisits per a participar són ser major d’edat i residir a Espanya. Cada participant podrà concórrer amb una sola obra, degudament signada, i no premiada en altres concursos. Els participants tindran plena llibertat temàtica, i de tècnica o procediment, admetent-se qualsevol tendència o corrent estètic. Les dimensions dels quadres no excediran de 130 cm, ni seran inferiors a 100 cm per qualsevol dels seus costats. Així mateix, les aquarel·les i obres sobre paper, aniran subjectes o pegades a suports sòlids, però no emmarcades amb cristall, encara que s’admetran amb metacrilat.

Serà de l’1 al 4 de novembre quan el jurat seleccione un total de 20 obres que formaran l’exposició que es podrà visitar del 2 al 16 de desembre. El llistat d’obres seleccionades es podrà consultar el 7 de novembre a la web de l’Ajuntament de Foios.

Un únic premi de 3.000 €

L’Ajuntament patrocina un únic premi dotat amb 3.000 euros. No obstant això, el jurat podrà concedir una o diversos esments d’honor, sense retribució monetària.

Com ha destacat el regidor de Cultura, Juanjo Civera, “es tracta d’un certamen que ja s’ha convertit en tot un referent. Cada any, el nivell de les obres augmenta, però també el nombre d’artistes participants”.