Foios garanteix la salut pública de l’alumnat del CEIP Rei en Jaume i reubica la colònia de gats propera a l’escola

Es reubicaran en la colònia existent al polígon de la Jutera

L’Ajuntament de Foios, des de la Regidoria de Salut, està duent a terme la reubicació de la colònia felina situada al costat del CEIP Rei en Jaume a una altra existent al polígon de la Jutera, amb l’objectiu de continuar garantint la salut pública. Un procés que s’està realitzant en coordinació amb l’empresa Plaserman Salut Pública S.L. i la protectora d’animals Modepran.

El CEIP Rei en Jaume porta anys reclamant, mitjançant escrits i registres d’entrada, que es done solució a la problemàtica de salubritat que s’estava vivint al centre educatiu a causa de la colònia felina. Ja en 2019 i 2020, l’Ajuntament de Foios va realitzar, al costat de Modepran, actuacions mitjançant el sistema C.E.S. (Capturar, Esterilitzar i Soltar), disminuint la gravetat de la situació. No obstant això, durant el curs 2020-2021, va augmentar la problemàtica dificultant les mesures d’higiene i salubritat.

Per aquest motiu, i arran de l’últim escrit de la comunitat educativa, remés el 21 de març de 2022, el consistori va decidir que una empresa experta com Plaserman avaluara la situació. En l’informe que van emetre es va determinar la urgent necessitat de reubicar la colònia felina, ja que “els gats estan accedint a zones de cuina, aules, zones de jardí, parcs infantils i altres zones de trànsit”.

Una situació insostenible, ja que com explica l’informe “aquests animals realitzen les seues deposicions i miccions en zones on hi ha ple contacte amb l’alumnat i personal del centre, existint a més antecedents de plagues de puces a causa del trànsit de gats”. Així, urgeixen a actuar “per risc de contagi de malalties transmeses per aquests animals, com a al·lèrgies respiratòries, toxoplasmosis, fongs en la pell o malaltia de l’esgarrapada, entre altres”.

Com ha explicat el regidor de Salut, Paco Serrano, “ja s’està procedint al trasllat sense incidències. Els gats són capturats i traslladat al refugi de Modepran per a la seua esterilització i reubicació en la colònia felina del polígon de la Jutera. És deure d’aquest ajuntament mantenir l’equilibri de la població de gats errants, ja que també reporten benefici per a la població”. En aquest sentit, ha volgut agrair i reconéixer “el gran treball que realitzen les persones voluntàries de les colònies felines per a aconseguir aquest equilibri”. Des de 2019, l’Ajuntament de Foios ha anat incrementant la partida pressupostària a aquest efecte, ha signat convenis amb protectores, ha implantat el sistema C.E.S., així com programes de menjar per a colònies felines i ha instal·lat menjadores i cartelleria