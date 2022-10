El consistori continua la línia de treball d’apropar l’administració a la ciutadania, simplificant, accelerant i eliminant tràmits

L’Ajuntament de Foios ha tret a licitació la contractació del servei de pagament amb targeta i el pagament telemàtic per facilitar els tràmits entre la ciutadania i l’administració.

L’alcalde, Sergi Ruiz, ha explicat que l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’ajuntament disposarà de TPV (Terminal en Punt de Venda) perquè les persones usuàries puguen abonar les taxes sense necessitat d’acudir a una entitat financera.

Amb el TPV i la passarel·la de pagaments, ha afegit l’alcalde, “es podrà pagar directament a l’ajuntament, sense necessitat d’anar al banc i sense haver de fer diverses cues, primer per sol·licitar el tràmit a l’ajuntament, després per anar a l’entitat bancària i, finalment, per aportar la justificació del pagament de la taxa”.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Foios continua la línia de treball d’apropar l’administració a la ciutadania, simplificant, accelerant i eliminant tràmits, com ja es va fer amb la introducció de l’expedient electrònic i la Seu Electrònica, mitjançant els quals es poden fer múltiples tràmits sense la necessitat de desplaçar-se.

Les entitats poden presentar les seues ofertes fins al 19 d’octubre.