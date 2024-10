Foios obri la convocatòria del IV Foios Little Fest amb novetats

Aquesta nova edició suma un premi per a la categoria de projectes audiovisuals i augmenta la dotació econòmica

Foios tornarà a ser pol d’atracció de talent juvenil amb un renovat Foios Little Fest. Es tracta de la quarta edició d’aquest concurs impulsat per la Regidoria de Joventut, per a la qual s’obrin les inscripcions des d’aquest dimarts 29 d’octubre i fins al 29 de novembre.

El regidor de Joventut de Foios, Paco Serrano, ha anunciat que aquesta iniciativa, de gran acollida entre la població juvenil i el mateix públic, compta amb novetats: “Augmentarem la dotació econòmica dels premis i sumarem una tercera categoria i guardó per a projectes audiovisuals, per a adaptar-nos a les noves tendències i aficions dels nostres joves i fer créixer aquest esdeveniment que s’ha consolidat”.

Dansa, música i audiovisual

El IV Foios Little Fest comptarà amb tres categories. En primer lloc, la de dansa, en la qual es podran presentar peces de dansa clàssica, neoclàssica i contemporània, i optar a un premi per a professionals (per als qui cursen o hagen cursat ensenyaments superiors) i un altre per a novells (dirigit a estudiants d’ensenyaments elementals o que estiguen cursant professionals).

També es manté la categoria de música clàssica, que igual que amb la dansa, compta amb dos premis per a joves novells i professionals en funció del seu nivell d’estudis.

La nova categoria és la d’audiovisuals, a la qual poden presentar-se professionals del sector, creadors de contingut i aficionats que s’endinsen en aquest món.

Serà un jurat el que seleccione als i les finalistes, que podran mostrar el seu treball en la gala final. Els qui passen a aquesta fase ja tindran assegurat un premi econòmic: 1.200 € per a la categoria superior i 550 € per a la categoria novell de dansa; un premi de 1.200 € per a la categoria superior i 550 € per a la categoria novell de música clàssica; i un premi de 750 € per a la categoria d’audiovisuals.

Poden participar en el concurs persones entre 12 i 30 anys residents en la Comunitat Valenciana. La inscripció comença el 29 d’octubre i finalitza el 29 de novembre després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Tots els detalls de la convocatòria poden consultar-se a través d’aquest enllaç: https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/14578&lang=va