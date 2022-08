Durant la setmana de festes, jugadors professionals de pilota valenciana es concentren a Foios per a disputar partides al carrer Major

Durant les festes, Foios es converteix en un referent en el món de la pilota valenciana amb el seu tradicional Trofeu el Flaret. Les partides al carrer Major compten amb 100 anys d’història i reuneixen a jugadors professionals de la pilota per a disputar partides de llargues i galotxa.

Genovés II, Soro III o Puchol II són tan sols alguns dels jugadors professionals que han passat per la localitat de Foios durant aquesta setmana. Com explica el president del Club de Pilota local, Fernando Gil, “al llarg d’aquests dies, es disputen partides molt bones les quals, a més, tenen molt bona acollida per part de l’afició de la comarca i del veïnat en general”.

A més, conta Fernando Gil, “abans de cada partida professional, juguen alumnes de l’Escola de Pilota de Foios, encara que també venen d’altres escoles, com enguany, Meliana. És molt bona iniciativa perquè els xiquets i xiquetes se senten identificats amb els jugadors i és una oportunitat per a poder conéixer-los”.

Durant aquesta setmana on la pilota és la gran protagonista, també hi ha espai per a retre homenatge a les grans figures de l’esport. En aquesta ocasió, es va homenatjar a Jesús Luis Almiñana, que va ser durant molts anys el marxador del club; així com al jugador Genovés II, que s’ha retirat del món professional.

“Des de l’Ajuntament de Foios – assenyala l’alcalde Sergi Ruiz – continuem impulsant l’esport valencià per excel·lència. La principal iniciativa dels últims anys ha estat municipalitzar l’Escola de Pilota, i continuarem treballant per a potenciar aquest esport tan nostre i la formació de nous jugadors, que són el futur de la pilota”.