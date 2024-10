Foios s’inunda de propostes culturals per a celebrar el 9 d’Octubre

El concert de La Maria o el projecte teatral ‘Arbres de pols’ de Pau Alabajos són alguns dels actes més destacats de la XXVI Setmana Cultural

Foios calfa motors per a omplir-se de propostes culturals i festives a través de la XXVI edició de la Setmana Cultural, que es celebra any rere any al voltant del 9 d’Octubre, Dia gran de valencianes i valencians.

Un any més, s’ha previst un ampli programa d’activitats que van del 4 a l’11 d’octubre, entre les quals destaquen un concert de La Maria i el projecte teatral ‘Arbres de pols’ de Pau Alabajos en homenatge a Vicent Andrés Estellés amb motiu del centenari del seu naixement.

L’alcalde i regidor de Cultura de Foios, Sergi Ruiz, ha posat en valor la il·lusió amb la qual es viu este programa cada any: “La Setmana Cultural al voltant del 9 d’Octubre aplega els esforços de l’Ajuntament i del teixit associatiu de Foios i mostra el dinamisme cultural del nostre poble”.

“Convidem a tota la ciutadania a gaudir d’aquest programa, en què han participat la Regidoria de Cultura, la de Festes, la d’Esports, Associació de Dones de Foios, Cercle d’Art, Consell Municipal de Cultura, Club Ciclista, FET Foios Escola de Teatre, l’Associació Música Tradicional Pepe Palau i Amics d’Estellés”, ha explicat Ruiz.

Programa d’actes

La XXVI Setmana Cultural de Foios comença aquest divendres 4 d’octubre a les 19.30 hores amb la inauguració d’una exposició de pintors locals i socis del Cercle d’Art de Foios. Es podrà visitar del 4 al 9 d’octubre de 18.00 a 20.00 hores els dies laborables, i de 12.00 a 14.00 hores els dissabtes i diumenges.

A les 20.00 hores en el passeig de l’Albereda serà la XXIV Mostra dels nostres menjars, on es podrà degustar la millor gastronomia de la mà de l’Associació de Dones de Foios, els beneficis de la qual aniran a l’Associació de famílies de xiquets, xiquetes i adolescents amb dèficit d’atenció (APNADAH).

Eixe mateix dia, la Casa de Cultura s’omplirà de música a partir de les 22.00 hores amb el concert de La Maria, guanyadora dels premis Ovidi 2023 de la música valenciana i una de les més guardonades en els Premis Carles Santos 2023 de la Generalitat Valenciana, amb ‘L’Assumpció’, l’àlbum amb el qual està revolucionant el ‘cant valencià’.

Dissabte 5 d’octubre la Casa de Cultura alça de nou el teló amb la representació de ‘Revolta de bruixes’ a càrrec de l’alumnat de FET (Foios Escola de Teatre), una obra en la qual una simple revolta salarial es convertirà en un enfrontament molt més complicat del que s’esperava. La recaptació de les entrades anirà destinada a l’Associació de Voluntariat d’Acolliment Familiar (AVAF).

El Dia de la Bici també torna a ser un dels moments més esperats de la Setmana Cultural i multitud d’amants de les dues rodes es congregaran en la plaça del Poble per a recórrer les principals vies del municipi, a partir de les 10.00 hores. Una jornada que és encara més especial per la coincidència amb el 40 aniversari del Club Ciclista de Foios.

Diumenge de vesprada serà el moment de l’emoció amb el guardó Foios Cultural 2024, amb què es premia la trajectòria de l’Escola Permanent d’Adults de Foios, amb motiu del seu 40 aniversari, i en reconeixement a la seua tasca educativa i d’integració del col·lectiu immigrant. Serà a les 18.30 hores a la Casa de Cultura.

El dimarts 8 d’octubre l’esperit de Vicent Andrés Estellés inundarà Foios amb el projecte teatral ‘Arbres de pols’. A les 20.00 hores a la Casa de Cultura, els versos del poeta de Burjassot es fusionaran amb el teatre i la música en directe de Pau Alabajos, creador d’aquesta obra basada en un text homònim que forma part del ‘Llibre de meravelles’. Mireia Pérez i Àngel Fígols com a intèrprets i Alabajos en la veu i música en directe, componen l’equip artístic d’aquest espectacle que s’emmarca en la celebració de l’Any Estellés a Foios.

El fermall d’or a la vespra el posaran els Dimonis de l’Avern d’Alboraia, que a ritme de l’Associació Música Tradicional Pepe Palau, realitzaran un correfoc a partir de les 23.00 hores en la plaça del Poble.

Especialment intens serà el 9 d’Octubre, diada de la Comunitat Valenciana. A les 08.00 hores hi haurà diana d’anunci de la festa en la plaça del Poble i a les 12.00 hores serà el torn de la Jove Muixeranga de València, des del sector Sud fins a l’Albereda, tots dos actes amb el tabal i dolçaina de la colla Pepe Palau. A les 14.00 hores serà el tradicional Dia de les Paelles en la plaça de l’Albereda, les quals es guisaran al sector Sud.

De vesprada, a les 18.00 hores, la festa continua en la plaça del Poble amb el concert de música en valencià de Niuss i Oceäns. Niuss és un grup que, a través del reggae, el pop o la rumba amb tocs electrònics, transmetrà missatges d’alegria, esperança o reflexió, mentre que Oceäns reunirà en l’escenari a tres joves per a omplir de música urbana en valencià la localitat.

La XXVI Setmana Cultural conclourà el divendres 11 d’octubre. A les 21.00 hores, el pati de la Casa dels Artillers acollirà el XII Sopar d’Estellés, amb sopar de pa i porta i lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés. Vicent Garcia Devís, periodista i escriptor, serà l’encarregat de recordar la figura de l’autor, considerat un dels principals renovadors de la poesia contemporània en valencià, i que enguany haguera complit 100 anys.