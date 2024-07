Foios viurà unes intenses Festes de Roca-Cuiper 2024

Els festers i festeres de Sant Isidre i la Mare de Déu dels Desemparats han preparat un ampli programa del 19 al 28 de juliol

Foios es prepara per a dos caps de setmanes marcats pel bon ambient, activitats per a tots els públics i germanor

Els festers i festeres de Sant Isidre i la Mare de Déu dels Desemparats ja tenen tot llest per a celebrar amb un ampli programa les Festes de Roca-Cuiper 2024.

“Cada estiu, esperem aquestes festes amb il·lusió. Són moments per a retrobar-nos amb amics i familiars, viure moments d’il·lusió i alegria i conviure. Vull agrair als clavaris i clavàries tot el treball que han realitzat no sols ara, sinó tot l’any, per a fer-nos gaudir“. Ha explicat Mari Carmen Cabo, regidora de Festes de Foios.

Les festes comencen el 19 de juliol al carrer de la Mar, a les 21.00 hores, amb la Nit de torrà. On els clavaris i clavàries repartiran entrepans d’embotit als qui tinguen o compren tiquets, per un preu popular de 5 euros. Per a començar amb més força encara, a les 23.00 hores hi haurà DJ que punxarà els millors temes.

El dissabte 20 també al carrer de la Mar, a les 21.00 hores, hi haurà sopar a la fresca. A les 23.00 hores se’n pujarà a l’escenari un DJ per a amenitzar el ball de disfresses remember. El diumenge 21 serà per als més menuts i les seues famílies, amb castells inflables en la plaça Purificació d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores, i berenar a la vesprada d’orxata i fartons.

‘Missa de Campanya’ amb acompanyament de dolçaina i tabal

El divendres 26 de juliol a les 18.00 hores serà l’ofrena d’aliments i romeria. Després del trasllat dels patrons, se celebrarà la ‘Missa de Campanya’ amb acompanyament de dolçaina i tabal.

A partir de les 21.30 hores els veïns i veïnes continuaran a l’entorn de l’Església. Amb sopar a la fresca i a les 23.00 hores serà la Nit de Playbacks. Amb les millors coreografies de majors i xicotets.

El dissabte 27 arriba un dels moments més esperats, la paella gegant amb xaranga. Que es podrà gaudir a partir de les 13.30 hores al carrer de Sant Isidre. Els qui tinguen o compren tiquets per 4,50 euros, podran passar pel seu plat i degustar-lo. En finalitzar, la ‘xopà’ i festa de l’espuma refrescaran a tots els presents.

A les 21.00 hores hi haurà un nou sopar a la fresca i a les 23.00 hores Nit de varietats amb un monologuista i mag que faran d’aquesta una nit d’humor i il·lusió.

Finalment, el diumenge 28 de juliol a les 11.00 hores començarà la recollida de clavaris i clavàries. Que partirà amb tabal i dolçaina des de l’avinguda de la Mar fins a l’Església. A les 12.00 hores serà la tradicional missa.

A les 19.00 hores serà la solemne processó en honor a Sant Isidre Llaurador i la Mare de Déu dels Desemparats des de l’Església i amb l’acompanyament de la banda Amics de la Música de Meliana. Un castell de focs artificials finalitzarà les festes il·luminant el cel de Foios i Meliana.