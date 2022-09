Els populars van sol·licitar el mes de gener una còpia del projecte per a la reurbanització de la C/ Major i la C/ Jose Iturbi, però encara no han rebut resposta per part del govern del PSOE

El PP de Torrent, arran d’una informació sorgida en premsa sobre la restricció de trànsit en la zona del Alter, ha exigit al govern de Ros que explique quins són els plans reals que tenen per a aquesta zona ja que, segons la notícia, en aquest barri s’imposaria un sistema d’accés rodat similar al de Ciutat Vella a València, amb càmeres de control i multes per accés.

En aquest sentit, la nota de premsa citada també recull la conversió en zona de vianants del Centre històric, recordant els populars que al gener ja van preguntar sobre aquest extrem al consistori, sol·licitant una còpia del projecte que es recull en el Pla Ficus, i del qual es desprén un tancament al trànsit de la C/ Major i la C/ José Iturbi.

La Presidenta i Portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, ha asseverat que “els veïns han de saber les intencions reals de Ros amb el Centre històric i el Alter” perquè hui dia existeixen diferents informacions sobre aquestes dues zones, que es convertirien de baixes emissions, però la ciutadania no té cap comunicació ni notícia oficial.

La formació local tem que, primer, aquesta confusió puga afectar la vida d’aquestes zones, que actualment es troben en progressiu estat de degradació i, segon, que les noves idees per a aplicar en aquests barris acaben per donar-los la punta final als seus habitatges i negocis.

“Un pla o projecte de tal magnitud, que afectarà notablement els veïns d’aquestes dues zones, ha de ser treballat i consensuat amb ells, per a evitar greus perjudicis a la seua vida diària; qualsevol altre camí estarà destinat al fracàs” ha manifestat Folgado.

Quant a la instal·lació de cambres per a controlar l’entrada de vehicles, els populars es pregunten si no seria millor utilitzar aquestes cambres per a dissuadir a delinqüents i criminals de la comissió de delictes, problema que afecta especialment tots dos barris, en comptes de multar a veïns de Torrent que lliurement circulen amb el seu cotxe per la seua ciutat.