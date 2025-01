Galvañ: “La Comunitat Valenciana tanca 2024 amb rècord d’afiliacions i 9.000 persones desocupades menys”

La xifra de persones desocupades és la més baixa d’un mes de desembre des de 2007

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha valorat aquest divendres les dades de desocupació registrada de l’any 2024, que es va tancar amb “rècord d’afiliacions i 9.000 persones desocupades menys”.

Galvañ ha detallat que les afiliacions a la Comunitat Valenciana han augmentat un 0,19 % (4.229 afiliacions més), arribant a la xifra rècord de 2.184.672 afiliacions, que és “la major xifra des que es tenen dades”.

Pel que fa a la desocupació registrada, Galvañ ha destacat que el comportament ha estat “molt positiu”, amb una reducció de 9.018 persones desocupades (-2,8 %). Ha subratllat que la desocupació ha baixat en tots els sectors:

Agricultura (-10,05 %),

(-10,05 %), Construcció (-5,43 %),

(-5,43 %), Indústria (-5,39 %),

(-5,39 %), Serveis (-2,37 %).

Les activitats amb més descens de la desocupació registrada han sigut:

Indústria manufacturera (-5,5 %),

(-5,5 %), Construcció (-5,4 %),

(-5,4 %), Hostaleria (-4,3 %),

(-4,3 %), Comerç (-3 %),

(-3 %), Activitats administratives i serveis auxiliars (-3,1 %),

(-3,1 %), Agricultura (-10,1 %).

Quant a la desocupació registrada al desembre, Galvañ ha informat d’un lleu increment de 440 persones “impulsat sobretot per les zones afectades per les riuades”.

El Consell ha concentrat els seus esforços en aquestes comarques afectades, recordant les ajudes d’autònoms impulsades per Labora, així com les prestacions complementàries per a les persones afectades per ERTOS.

Malgrat aquest increment puntual, Galvañ ha remarcat que la xifra de desocupats és la més baixa d’un mes de desembre des de 2007. Pel que fa a la contractació, s’han registrat 100.823 contractes, dels quals 42.040 són indefinits (un 41,7 % del total).

Galvañ també ha comentat sobre l’impacte de les riuades, indicant que en els municipis afectats, la desocupació ha pujat un 0,8 % (495 persones més), mentre que la mitjana de la província de València ha augmentat un 0,6 % (894 persones més). A la Comunitat Valenciana, l’augment global va ser de 0,1 % (440 persones més).

Finalment, Galvañ ha destacat la resistència i força dels sectors econòmics valencians que han impulsat aquestes bones dades malgrat el context internacional incert. El Consell, ha afegit, seguirà treballant per generar confiança i promoure inversions per garantir el creixement econòmic.