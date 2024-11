Galvañ sol·licita al Govern central que no oblide la planta Ford d’Almussafes clau per a la recuperació de l’economia

Antonio Galvañ: “El suport de Ford a la planta d’Almussafes suposa un impuls per a la recuperació de l’economia valenciana després de la riuada”

El secretari autonòmic d’Ocupació assegura que l’aposta de Ford per la Comunitat Valenciana confirma el suport del Consell al sector de l’automoció

Galvañ sol·licita al Govern central que no oblide que aquesta indústria és clau per a la recuperació de l’economia valenciana

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha destacat que l’anunci de Ford que a la planta de la Comuniutat Valenciana només l’afectarà tangencialment la reestructuració de la companyia, “suposa un baló d’oxigen i un impuls per a la recuperació de l’economia de la zona afectada per la riuada”.

Per al responsable d‘Ocupació, la decisió de la multinacional suposa una “clara aposta per la Comunitat Valenciana gràcies al pla de transició al nou vehicle multienergia que han acordat amb els sindicats” i assegura que Ford i el sector de l’automoció jugaran un paper fonamental en la reconstrucció dels sectors productius valencians afectats per les pluges torrencials del 29 d’octubre.

“Ara més que mai el suport del Consell al sector de l’automoció és clar i inequívoc”, ha manifestat Galvañ, que ha assegurat que, en aquest context més que mai, “continuaran comptant amb el suport autonòmic”.

Antonio Galvañ ha recordat que va ser la Generalitat la primera administració a posar-se a treballar al costat dels agents socials i econòmics per a afrontar els desafiaments d’aquest sector. En aquest sentit, ha reclamat al Govern central que, tal com ha fet el Consell, “aposte per l’automoció en la nostra Comunitat en el pla d’ocupació per a la reactivació i la reconstrucció de la zona afectada per la riuada que està dissenyant”.

“L’automoció està lligada a la prosperitat de la nostra regió i especialment en la zona que més directament ha sigut afectada per la riuada i ho continuarà estant en el futur amb un paper protagonista en la reconstrucció”, ha conclòs.