Godelleta celebra la festivitat en honor a Sant Pere Apóstol, patró del municipi, i el tercer lliurament de condecoracions a professionals de la seguretat pública

Javier Montero, Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències i Manolo Rodríguez, Fiscal dels jutjats de Torrevella, van ser presents.

Aquest dissabte 29 de juny es va celebrar a Godelleta la festivitat en honor a Sant Pere Apóstol, patró de la localitat, amb els tradicionals actes que van congregar al veïnat. Enguany, a més, es va dur a terme el tercer lliurament de condecoracions a professionals de la seguretat pública, en reconeixement a la seua labor i dedicació.

L’acte va comptar amb la presència de Javier Montero, Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, i Manolo Rodríguez, Fiscal dels jutjats de Torrevella. Tots dos van fer lliurament de les medalles i diplomes a guàrdies civils i policies locals als qui van agrair el seu compromís amb la seguretat i el benestar de la ciutadania.

L’Alcaldessa de Godelleta, Amparo Pardo, va destacar la importància de reconéixer el treball de les persones especialistes que en la seguretat pública: “És fonamental valorar la labor que realitzen dia a dia els cossos de policia local, nacional o guàrdies civils que vetlen per la nostra tranquil·litat i protecció”.

Les persones guardonades van ser Cristina Arjona Pérez-Camino, cap de la comissaria de Policia nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquàs, Carlota Guillem Olmedo, inspectora de la Policia nacional, Javier Pallardo Bellver, sotsinspector de la Policia nacional, Tomás Cremades, oficial de Policia nacional, David Moreno Herrada i Andrea García Castaño, policies nacionals, Rafael de Manuel Gascó, comissari principal cap del cos de la Policia local de Sagunt i José Javier Collado Pérez, comissari cap del cos de la Policia local de Burjassot, Esteban Feria Ramos, intendent del cos de la Policia local de Sagunt i José Vicente Caprani, inspector del cos de Policia local de Paterna.

Després de l’acte d’imposició de condecoracions es va celebrar la processó en honor al patró del municipi, on es va fer l’habitual recorregut pels carrers del poble. “És un dels dies més especials de Godelleta per la unió i tradició que significa per a tota la ciutadania”, afirma l’alcaldessa.

Una jornada on es va viure una tradició essencial en el municipi i es va posar de manifest la importància de valorar i reconéixer la dedicació dels qui vetlen per la nostra seguretat i benestar.