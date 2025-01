Godelleta celebra un gener ple de festejos solidaris 

El mes de gener va començar amb festejos de lo més solidaris a la localitat de Godelleta amb la recepció dels reis mags i una ruta motera solidaria per diferents localitats afectades per la DANA entre els que es trobaven Bugarra, Sot de Xera, Bunyol, Alborache i Macastre.

D’altra banda també han celebrat les festivitats en honor a Sant Antoni, uno dels festejos més importants de l’any per a la localitat, amb el repartiment de coques d’ embotit per a tots els assistents. Un encàrrec que s’ha fet al forn de Vega, l’únic forn de Godelleta, per a donar suport al comerç local. L’ alcaldessa, Amparo Pardo, afirmava que és fonamental comprar al poble sobre tot en estes dates on molts negocis s’ han vist afectats.

A més, esta festivitat va finalitzar amb el sorteig de 10 pernils, impulsat per l’ Associació de Comerciants de Godelleta i la col.laboració de l’Ajuntament on els negocis del municipi van repartir papeletes a la seua clientela