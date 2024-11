Godelleta gestiona les destrosses ocasionades per la DANA en el terme

La DANA ha afectat nombroses urbanitzacions i disseminats a Godelleta i ha destrossat una gran part de camins, així com arrasat els camps en plena producció.

Diferents autoritats de la Diputació de València han visitat el municipi per a conéixer els danys.

La recent DANA ha provocat danys significatius en diverses urbanitzacions i disseminats del municipi de Godelleta, així com, en una gran part dels camins i arrasat els camps en plena producció agrícola. Davant aquesta situació d’emergència, l’ajuntament ha posat en marxa diferents actuacions per a gestionar la recuperació de les zones afectades.

Molts han sigut els disseminats, paratges naturals i camps en plena producció que s’han vist afectats per aquesta gran catàstrofe, així com infraestructures de gran envergadura que costarà molt temps i cost a tornar a posar en perfecte estat. No ha passat així amb l’electricitat, aigua, depuradores i telecomunicacions, on es va actuar amb gran rapidesa des del primer moment i són serveis restaurats pràcticament en tot el municipi.

En els últims dies, diferents autoritats de la Diputació de València, entre elles Vicente Mompó, president de la Diputació, Natalia Enguix, vicepresidenta i responsable de la Junta de Egevasa, així com Miguel Barrachina, conseller d’Agricultura, i Sabina Goretti, directora general de l’Aigua i Desenvolupament Rural, han visitat el municipi per a avaluar de manera directa els danys ocasionats per les intenses pluges i el conseqüent desbordament del barranc.

Amparo Pardo, alcaldessa de Godelleta, ha declarat: “Ens trobem davant un repte important, però no escatimarem esforços per a retornar la normalitat als nostres carrers i ajudar al nostre veïnat i agricultors. L’actuació immediata ha sigut primordial per a garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania”.

Des de l’ajuntament s’han dut a terme diverses actuacions per a atendre les necessitats primordials. S’ha realitzat el condicionament de camins per a donar accessibilitat a les zones més impactades, i s’han retirat obstacles en el nucli urbà, en urbanitzacions i disseminats. Per a facilitar l’accés als serveis bàsics, s’ha dissenyat una senyalització de rutes accessibles que eviten camins perillosos i zones tallades.

A més de les labors de suport físic, s’ha coordinat el proveïment d’aliments, aigua embotellada, productes d’higiene i neteja, així com roba i altres materials necessaris. La col·laboració amb empreses i entitats voluntàries ha permés el lliurament de menjar calent, i els recursos necessaris, com a botes, carretons i cabassos, s’han repartit entre el voluntariat que s’ha sumat a la recuperació.

L’alcaldessa també va destacar la importància dels serveis socials, que estan realitzant un seguiment especial a persones majors o aquelles persones que es troben en zones inaccessibles per a portar-los el proveïment que necessiten amb l’ajuda de Protecció Civil Godelleta i la Policia Local: “És crucial que les persones més necessitades tinguen els serveis mínims coberts, és una mesura prioritària”. S’han habilitat dutxes al carrer de la Pilota i en el centre social per a aquelles persones que no disposen d’aquest servei a les seues cases. A més, en el centre social, va ser utilitzat com a allotjament per a l’equip de rescat de Benasc.

“Sabem que la reconstrucció portarà temps, però hem posat tot el nostre compromís a brindar el nostre suport en cada pas del procés. La construcció d’un pas més estable en l’Albereda i les actuacions de maquinària als carrers i llars afectades són només el començament del nostre esforç per restablir el nostre municipi”, va afegir Amparo Pardo.

Es fa un anomenat a la precaució, evitant desplaçaments innecessaris per a no col·lapsar els desviaments habilitats i no entorpir als cossos i equips professionals. A més, recordem seguir les recomanacions de les autoritats per als qui estiguen ajudant i col·laborant en les zones afectades.

L’Ajuntament de Godelleta expressa el seu més sincer agraïment a totes les persones voluntàries que han contribuït amb donacions i labors de neteja, així com a la dedicació constant de Protecció Civil Godelleta i a la Policia Local. També agraïm el suport incondicional dels cossos de seguretat i patrulles de diferents ciutats que han estat al costat en aquests moments complicats. Aquest reconeixement s’estén als equips d’emergències i seguretat, com l’UME i l’exèrcit, el suport del qual ha sigut fonamental. Així mateix, agraeixen la col·laboració de les associacions i entitats, que han jugat un paper vital en el procés de reconstrucció de Godelleta. Especialment, un agraïment a la Fundació Amancio Ortega per la seua donació econòmica a tots els pobles afectats per la DANA.