Més de 465 corredors participen en la 10K de Montserrat del Circuit de la Diputació de València

Gran èxit en la 10K de Montserrat: Abdelmajid Elhissouf guanya en la categoria masculina

El Circuit de la Diputació de València segueix el seu recorregut de carreres per la província valenciana. Aquesta vegada ha sigut el torn per a Montserrat, amb la novena edició de la 10K, siguent aquesta la 5a prova puntuable del circuit. Una carrera organitzada per l’ajuntament de la localitat junt amb l’empresa de gestió esportiva, Rajusport.

L’assistència va ser de més de 465 corredors, més que l’any passat, pero que en paraules de l’alcalde…

Raúl Espinosa, gerent de l’empresa col·laboradora Rajusport, parlava de la dificultat de la primera part de la carrera.

El guanyador de la carrera en la modalitat masculina va ser Abdelmajid Elhissouf, del Club Clínica Alejandro Sanz d’Alberic.

La segona classificada de la carrera, es mostrava satisfeta amb el seu bon resultat.

El proper esdeveniment del Circuit de la Diputació de València es realitzarà a la localitat de Setaigües, on es preveu una gran participació i un ambient festiu similar al viscut a Montserrat. Aquesta sèrie de carreres no només promou l’esport i la vida saludable, sinó que també fomenta la cohesió social i la dinamització econòmica de les localitats participants. La cita a Montserrat ha estat una mostra més de l’èxit d’aquesta iniciativa, que continua guanyant adeptes any rere any.