Gran èxit de participació a la IX Fira Modernista de Carcaixent

Carcaixent ha acollit durant el cap de setmana la novena edició de la seua tradicional Fira Modernista, enguany centrada en el món de l’esport.

La inauguració va comptar amb la presència de dos convidats especials del món de la pilota: la pilotària Xiqueta de Murla i l’artesà de pilotes de vaqueta, Enrique Álvarez, així com nombrosos esportistes entre els personatges d’època que desfilaren pels carrers de la localitat.

Enguany, la fira ha comptat com a novetat amb el I Concurs d’Amparín, que ha posat en valor la gastronomia de Carcaixent. La fira esdevé, per tant, una cita imprescindible per a donar a conéixer el patrimoni de la ciutat, fomentar el turisme i activar l’hostaleria i el comerç de Carcaixent.

Entre les desenes activitats programades al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut gaudir de visites als horts de Carcaixent, concerts, sainets, concursos de pintura ràpida, fotografia i cinema, recreacions històriques, partides de pilota i tallers de tot tipus. L’objectiu final, descobrir el Carcaixent modernista, l’època d’esplendor de la ciutat.

La inauguració de la fira va comptar també amb la presència de diputats nacionals i provincials, així com de la secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno.

Una fira consolidada a la comarca que ha sigut possible gràcies a l’esforç del voluntariat i de les associacions implicades i que recupera el patrimoni de la ciutat perquè perdure en la memòria.