Gran participació en la 10K Beniparrell

Beniparrell ha sigut este diumge d’escenari de la sexta cursa del Circuit Solidari El Corte Inglés

Esta vintisesena 10k de Beniparrell ha comptat amb centenars de corredors i s’ha convertir en un esdeveniment que ha omplit els carrers de la localitat d’esport i competitivitat

En la categoria masculina, el més ràpid va ser Ausias Sansebastián de Petit Comité Sporteam, també ganuador el més passat a la cursa de Benifaió, amb un temps de 33.02. En la categoria femenina, la victoria va ser per a la independent Lydia Arseguet, que va creuar la linea de meta amb un temps de 38.37 minuts.

L’esdeveniment va ser organitzat per ATLOS Eventos Deportivos i l’Ajuntament de Beniparrell, que tot i que el temps els va jugar una mala passada, s’asseguraren de que als corredors no els faltara de res.

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera, patrocinat per El Corte Inglés i organitzat per Cronorrunner, integra once carreres populars que se selebren entre febrer i octubre en diverses lcoalitats al voltant del llac més gran d’España.

Una serie de curses que encara que no sembla igual de senzilla per a tots els corredors i fan de l’esport una activitat saludable, compartida i solidaria.