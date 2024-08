L’Ajuntament de Benifaió organitza un esdeveniment memorable amb sopar, espectacle i regals.

Més de 150 sopars repartits a cases i un viatge a Calp sortejat entre els assistents.

La nit del dilluns, el pati del col·legi Santa Bàrbara de Benifaió es va omplir de vida i alegria en l’emotiu Sopar Homenatge als nostres Majors. Més de 740 jubilats i pensionistes es van congregar per a gaudir d’un sopar organitzat per l’Ajuntament de Benifaió. L’esdeveniment va ser un èxit total, on a més es van repartir més de 150 sopars a domicili, garantint que cap persona major es quedara sense la seua porció de celebració.

El sopar va culminar amb un espectacular homenatge musical a càrrec del “Tributo Luis Miguel”, que va emocionar als assistents. A més, l’Ajuntament de Benifaió va sortejar un viatge a Calp per a dos persones, a un hotel de 4 estrel·les, afegint una nota d’il·lusió i expectació a la vetlada. L’esdeveniment també va comptar amb la col·laboració d’ACEB, que va contribuir amb regals per a tots els assistents. Sense dubte, una nit memorable que quedarà en el record de tota la població.