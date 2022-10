L’Ajuntament va atorgar a diferents membres del cos policial i a altres ciutadans diferents reconeixements per a agrair-los la seua labor

El passat dissabte, 15 d’octubre, Guadassuar va poder celebrar el Dia de la Policia Local de Guadassuar al Centre Cultural de la localitat per a, d’aquesta manera, poder mostrar l’agraïment de tot el poble als membres del cos policial així com també a altres veïns de la població que han sigut mereixedors d’un reconeixement. Els guardons van ser entregats per l’alcaldessa de Guadassuar, Rosa Almela, i la cap de la Policia Local, Maria del Mar Barberà.

Les persones mereixedores d’aquestes distincions van ser tres agents en reconeixement a l’exemplaritat i professionalitat en el compliment del deure en un arriscat rescat d’un ciutadà d’Alginet que va quedar atrapat per les fortes pluges en el seu vehicle, i a altres dos agents com a mostra de satisfacció per la seua incorporació com agents funcionaris del cos policial.

Per una altra banda, al jove Juan Francisco Jornet pel seu comportament exemplar, heroic i solidari en els socors a un conciutadà, a la Guàrdia Civil de Carlet en reconeixement al suport i col·laboració amb la Policia Local en la protecció de la ciutadania i a la Brigada Municipal per l’excel·lent labor i compromís demostrat en la lluita contra la COVID-19 en els carrers de Guadassuar, així com també a tots els membres de la Policia Local ​​en agraïment i reconeixement a la defensa i protecció de drets i llibertats de la ciutadania.

L’alcaldessa de la localitat, Rosa Almela, declarava que “amb orgull podem presumir que en el cos de la Policia Local del nostre poble trobem transmesos els valors que necessitem per avançar com a societat, com també els tenim en altres cossos, en el personal de l’ajuntament i en la ciutadania, com la que reconeguem en aquest acte del dia de la Policia Local”.

Per altra banda, la Cap de la Policia Local de Guadassuar, María del Mar Barberà, feia constar “la tasca de tots els serveis municipals, especialment la dels agents de la policia, i el gran treball silenciós que s’ha portat a terme per fer cadascuna de les situacions més humanes, com ha sigut durant la pandèmia”. “Van ser moments d’incertesa, de malson i de dolor al qual vam haver de donar resposta, i eixe és un dels fets més destacats, però hem seguit treballant durant tots els dies, com hem fet abans i com seguirem fent”, confessava per a acabar.