Guadassuar celebra el XXX Aniversari de la Volta a Peu 

Luís Agustín Escriche ha aconseguit la primera posició amb un temps de 00:25:05. En la cursa de 8km de distància han participat més de 900 persones, demostrant així la solidesa d’aquesta cita que ja és tradició.

Des de la primera edició de la Volta a Peu, han sigut milers els atletes que han recorregut els carrers d’aquesta localitat de la Ribera Alta.

En la vesprada del dijous 4 de juliol, els amants de les carreres populars han tornat a recórrer un any més els carrers de Guadassuar en el trenta aniversari de la Volta a Peu, organitzada pel Club Atletisme Guadassuar. Aquesta cita, que ja es pot considerar tradició local, ha aconseguit reunir a més de nou cents corredors i corredores de totes les categoríes i traure al carrer als veïns i veïnes per animar-los.

En la categoria absoluta masculina, la primera posició ha sigut per Luís Agustín Escriche (00:25:05), amb l’atleta local Vicente Torres i l’alzireny David Esteve completant el pòdium. En l’absoluta femenina, la guanyadora ha sigut Reyes Moreno (00:30:48) seguida de Cristina Munar i en tercera posició l’atleta local Susi Hervàs.

A més de la categoría absoluta, també han participat desenes de xiquets i xiquetes en les categoríes de querubins, jupetins, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. Cal destacar també la gran participació dels membres del Club Atletisme Guadassuar en totes les franges d’edat, resultat de tot el treball que es fa des del club per fomentar l’esport local des dels més menuts fins els més grans.

Aquest esperit es fa extensiu també a tot el veïnat, que cada any participa activament de la cursa, ja siga com a corredors, voluntaris de l’organització o eixint al carrer per animar. De la mateixa manera, molts dels comerços locals s’impliquen a través del patrocini directe de la Volta a peu i de la col·laboració económica o material per aportar el seu granet d’arena a aquesta carrera popular tan arrelada al poble.