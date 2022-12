Els pins de la Gran Via de Guadassuar han sigut objecte de controvèrsia durant més d’una dècada. Alguns dels pins s’han tombat per efecte de la meteorologia, arribant a causar danys en vivendes. L’últim este passat estiu i que, afortunadament, no danyà a cap persona. Algunes de les branques caigudes tenien un pes de més de 2 tones.

La perillositat que revesteixen aquestos vells pins ha fet que finalment es prenga la decisió de la seua tala.

A més, les arrels dels pins han acabat per desfigurar el terra del passeig, que ha passat a tindre ondulacions causades pel creixement de les arrels en estos anys.

En l’última dècada, de 200 pins actualment queden menys de 100, que anaren tallant-xe progressivament per necessitat. No obstant, l’any passat es van plantar diversos arbres d’espècies autòctones, el número dels quals augmentarà després de la tala dels actuals pins.

L’existència d’un informe tècnic que avalua la situació de perillositat de 25 dels pins existents, recolza la decisió de desforestar la zona. Fins i tot, en el seu moment la tala dels pins es va sotmetre a votació popular. Sols el 4% dels vots anaren en contra de la desaparició dels pins de la Gran Via.

Uns arbres que resulten perillosos no sols per la seua alçària, sinó també pel mal que han fet les arrels al terra i que provoquen caigudes de persones.