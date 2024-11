GVA inicia els treballs previs per a reparar dues vies danyades per les inundacions a Montserrat i Beniparrell

La Generalitat inicia els treballs previs per a reparar dues vies danyades per les inundacions a Montserrat i adequar dos ponts a Beniparrell

També es duran a terme actuacions en les passarel·les per als vianants i ciclistes i en l’estructura d’accés al polígon industrial d’Alcàsser

Els equips de la Conselleria d’Infraestructures continuen les visites a municipis per a avaluar danys i planificar els treballs de rehabilitació



La Generalitat ha assumit l’execució de 49 obres en 18 localitats després de l’acord aconseguit amb el Ministeri de Transports

La Generalitat avança en l’avaluació i treballs previs per a iniciar les obres d’emergència necessàries per a restablir i recuperar dues vies danyades per les inundacions a Montserrat i adequar dos ponts a Beniparrell.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ja ha iniciat contactes amb els municipis per a coordinar aquests treballs de rehabilitació. Aquest divendres, els equips de la Conselleria han visitat les localitats de Beniparrell i Montserrat amb la finalitat de realitzar una primera inspecció i avaluar l’abast dels danys ocasionats.

Concretament, a Beniparrell la Generalitat es farà càrrec de la rehabilitació de dos ponts afectats per les inundacions: el que connecta amb els polígons industrials Nord i Sud i el pont de la carretera Real de Madrid Nord. Encara que cap d’ells ha quedat esfondrat, sí que han patit danys parcials.

Així mateix, a Montserrat són necessàries labors en la via que dona accés del nucli urbà a Valletes, a més de l’entrada a la urbanització La nostra Senyora de l’Asunción.

Els equips de la Conselleria també s’han desplaçat aquesta setmana al municipi d’Alcàsser, on es duran a terme actuacions d’emergència en la passarel·la per als vianants i en la passarel·la ciclista que transcorren sobre el Barranc de Picassent, així com l’estructura d’accés al polígon industrial El Plà.

De manera paral·lela, la Conselleria està col·laborant amb els diferents ajuntaments per a facilitar la cessió de competències i permetre d’aquesta manera que la Generalitat assumisca aquests treballs.

Execució de 49 obres

Segons l’acord aconseguit pel Grup de Resposta Immediata d’Infraestructures Consell-Govern, la Generalitat s’encarregarà de 49 actuacions en 18 municipis afectats.

Això inclou la recuperació de vies, passarel·les i ponts d’Alcàsser, Bugarra, Calles, Xest, Xera, Xiva, Xestalgar, Godelleta, Loriguilla, Macastre, Montserrat, Pedralba, Picassent, Requena, Setaigües, Sinarques, Sot de Xera i Torrent, abastant així un total de 18 localitats. La majoria d’aquests treballs corresponen a vies que comuniquen amb carreteres de titularitat autonòmica.

Per part seua, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible durà a terme 36 actuacions en els municipis d’Aldaia, Alfafar, Almussafes, Manises, Paiporta, Picanya, Real, Riba-roja i Xirivella, cobrint un total de 9 localitats. La major part d’aquestes obres estan vinculades a vies d’Adif o carreteres de titularitat estatal.

En les localitats d’Algemesí, Beniparrell, Bunyol i Catarroja la responsabilitat de les obres es dividirà entre l’administració autonòmica i l’estatal. Aquesta llista podrà actualitzar-se en funció de les necessitats que sorgisquen a nivell municipal.