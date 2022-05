Paco Monzó i Puri Ferreros guanyen en la categoria local general

Prop de 700 atletes van recórrer els carrers de Massamagrell el dissabte passat en la novena edició de la 15K Vila de Massamagrell, una carrera exigent que ha format part del XXIII Circuit de Carreras Populares de la Diputació de València, i que va començar a les 19 hores des de l’avinguda Nàquera del municipi.

En aquesta edició la victòria en categoria absoluta va ser per a Hassane Ahouchar (00.48:14) i Laura Castellano (00.57:59). Per darrere de Ahouchar van quedar Octavio Sanchis (00.50:03) i David Aparicio (00.50:23). I Cristina De la Torre (1.00:54) i Patricia Montalvo (01.01:33) van travessar la línia de meta després de Laura Castellano.

Paco Monzó (00.52:07) i Puri Ferreros (01.07:57) van guanyar en la categoria local general. Antonio Bojo (00.59:34) i Pedro Fernández (01.01:18) van obtindre les medalles de plata i de bronze en masculí. I en femení, Silvia Sanz (01.09:12) i Catalina Blat (01.14:23) van quedar en segon i tercer lloc respectivament.

L’alcalde i regidor d’esports, Paco Gómez, ha assenyalat que “la 15K Massamagrell ja és una cita marcada en el calendari del nostre poble. Cada any es crea un ambient immillorable als carrers de Massamagrell, tant per a les persones participants com per a les espectadores”. Al que afig: “Ja estem treballant en l’organització de la carrera de l’any que ve. Serà el 20 de maig de 2023 i hi haurà sorpreses perquè estarem d’aniversari amb la nostra vintena edició”.

En el compte de Facebook @15km.es, l’organització ha publicat diferents àlbums de fotos perquè corredors, corredores i públic les puguen descarregar de manera gratuïta.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià