HoteL@nd: una nova forma de digitalitzar el teu negoci hoteler i de turisme rural

Dona el salt cap al futur! Tens un hotel, una casa rural o un allotjament de turisme rural i encara gestiones les teves reserves manualment?

És el moment de modernitzar-te! No deixes que el teu negoci es quede darrere. Aprofita les solucions digitals per optimitzar la teva gestió i augmentar la satisfacció dels teus clients.

Digitalitza el teu negoci amb HoteL@nd. Una aplicació intuïtiva i fàcil d’usar, equipada amb pantalles tàctils, que t’ajuda a gestionar les teves reserves, ocupació, pagaments i serveis personalitzats de manera eficaç. Redueix els errors, optimitza la gestió i augmenta els beneficis del teu negoci de forma senzilla.

A més, HoteL@nd està entrellaçat amb MenuL@n, una combinació perfecta que et permet un control integral del teu negoci. Aquesta integració facilita la gestió centralitzada tant de les reserves d’hotels com dels serveis de restauració, mantenint un cost reduït. Amb aquesta solució, no només incrementes la productivitat, sinó que també millores l’experiència del client i optimitzes el funcionament global del negoci.

Amb HoteL@nd no sols modernitzes el teu servei, sinó que també augmentes la satisfacció dels teus clients i millores l’eficiència operativa del teu negoci.

Gestió i confirmació de reserves

Organització d’habitacions i serveis personalitzats

Gestió d’allotjaments de turisme rural

Control del rendiment del personal

Mòdul de control d’estoc i manteniment

Tot en una sola aplicació!

GPS Informatics t’ofereix solucions personalitzades per a l’automatització del teu negoci hoteler i rural.

Amb la compra del nostre programa, obtindràs instal·lació i formació gratuïtes, a més de suport telefònic personalitzat.

A GPS Informatics, estem compromesos a assessorar-te per millorar l’eficiència i el rendiment del teu negoci.

No dubtis en cridar-nos al 96 253 40 68 i t’informarem sense compromís!