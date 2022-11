La I Carrera ‘València amb la Seguretat Viària’ recorrerà este diumenge els carrers de l’Olivereta i Patraix

Els carrers de l’Olivereta i de Patraix seran l’escenari este cap de setmana de la primera edició de la Carrera ‘València amb la Seguretat Viària’, que forma part del Circuit de Carreras Populares, i que ha sigut organitzada per la Fundació Stop Accidents i la Policia Local de València, amb la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal. La prova es desenvoluparà este diumenge, dia 6 de novembre, entre les 09.00 i les 10.10 hores, pels districtes de l’oest de la ciutat.

El recorregut previst per l’organització discorrerà pel següent itinerari: carrer d’Enguera i avinguda de Tres Forques fins a arribar a l’altura de Pérez Galdós, per a continuar pels carrers de Conca, Pius XI, Fontanars dels Aforins, avingudes de l’Arxiduc Carles i de Tres Creus, amb gir per Tres Forques fins a l’encreuament de nou amb el carrer d’Enguera. En este punt, les corredores i els corredors donaran un gir de 180é i continuaran en sentit invers una altra vegada per l’avinguda de Tres Forques i el carrer Santa Cruz de Tenerife, fins a arribar al pati interior de la Central de la Policia Local.

Afeccions al trànsit

El muntatge de l’eixida al carrer d’Enguera es realitzarà entre les 06.00 i les 08.30 hores del diumenge, i la reobertura dels talls de trànsit al llarg de l’itinerari se realitzarà progressivament, conforme al pas de les persones participants, han informat des del Centre de Gestió de Trànsit. Quant a l’EMT, les persones usuàries poden consultar tota la informació sobre les afeccions en la secció Última Hora de la web, en l’App i en xarxes socials institucionals.