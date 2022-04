L’agència de col·locació va tramitar l’any 2021 un total de 352 ofertes d’ocupació, amb fins a un 14% de les mateixes per a personal amb diversitat funcional

En el que va d’any 2022, IDEA’T ja ha realitzat les gestions de 93 ofertes d’ocupació

Seguint amb la seua línia de polítiques de foment de l’ocupació, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, va tramitar l’any 2021 un total de 352 ofertes d’ocupació entre els habitants de Torrent registrats com a demandants d’ocupació en la plataforma, de les quals es van registrar en l’agència de col·locació 276 contractes. Cal destacar que fins a un 14% d’aquestes ofertes van ser tramitades per a personal amb diversitat funcional, fet que reforça el compromís de l’Administració amb la integració laboral d’aquest col·lectiu.



Així mateix, en el que va d’any 2022, IDEA’T ja ha gestionat un total de 93 ofertes d’ocupació i registrat 33 contractes, permetent agilitar el tràmit tant per als demandants com per a les empreses oferents. A més, l’empresa municipal continua impartint tallers d’Habilitats Digitals per a ensenyar a utilitzar els recursos i les plataformes d’ocupació, millorant així l’autonomia dels ciutadans en la seua cerca activa d’ocupació.

