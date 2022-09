L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, posa en marxa INICIACTIVA’T +45, un projecte d’itineraris individualitzats dirigit al col·lectiu de persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys, inscrites en els Espai Labora, amb la finalitat d’afavorir la seua ocupabilitat, mitjançant accions d’informació, orientació, formació i acompanyament, que proporciona les eines necessàries per a la realització d’una cerca activa d’ocupació, de manera autònoma, així com la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació.

“Amb aquesta iniciativa continuem amb la nostra política de formació i foment d’ocupació. És fonamental oferir als ciutadans, tant joves com persones desocupades de llarga duració, la possibilitat d’adquirir la formació i experiència necessària per a millorar les seues habilitats i adaptar-se al mercat laboral actual, millorant així la seua ocupabilitat i la possibilitat d’accedir a futures ofertes de treball”, tal com explica el regidor d’Economia, Andrés Campos.

Requisits per a la selecció de participants

La selecció de participants es realitzarà previ sondeig en el Espai Labora i només podran ser seleccionades persones majors de 45 anys que siguen aturades de llarga duració i que estiguen inscrits o inscrites com a demandant d’ocupació. Així mateix, les persones seleccionades podran rebre una beca, sempre que realitzen el programa complet.