IES Federica Montseny de Burjassot, d’intercanvi gràcies al Projecte Erasmus+ Escolar

Durant aquest curs escolar 2023/24 l’alumnat de l’IES Federica Montseny de Burjassot, al costat del del Mosè Bianchi de Monza, a Itàlia. Han pogut, per tercer any consecutiu, gaudir d’un intercanvi de llarga duració

Aquest intercanvi els ha brindat l’oportunitat de millorar els seus coneixements generals i impregnar-se de la cultura d’un altre país de la Comunitat Europea.

La primera fase la van realitzar dues alumnes dl centre burjassotense, Raquel Sánchez i Marta Bravo. Que el trimestre passat van passar dos mesos, de setembre a novembre, en el nord d’Itàlia. Les alumnes havien allotjat prèviament a Elisa Solazzo i Nadine Piovani en el segon semestre del cuso anterior. Per tant, ja tenien contacte amb les seues famílies d’acolliment i l’idioma.

“La meua família va ser molt agradable, l’estada molt fàcil i còmoda. Vaig fer moltes amistats dins i fora de l’institut que encara conserve. Els caps de setmana aprofitava per a eixir amb la família, fer excursions com al llac di Com o Milà o veure el circuit de Monza, així com provar la gastronomia. En conclusió, va ser una experiència molt positiva i recomanable”, en paraules de Marta.

Per part seua, Raquel ha destacat que per a ella “va ser una experiència bonica que recomane totalment. A part de visitar ciutats com Bèrgam o Milà, la meua família té una casa a la muntanya a la qual anàvem alguns caps de setmana. Em van facilitar molt l’estada i van ajudar en tot el necessari. A més, vam tindre molta sort amb la nostra classe de l’institut”.

Durant la segona fase, tal com han assenyalat fonts del centre burjassotense, es va acollir en el mateix a tres alumnes italians: Alessandro, Alessia i Simone. Tots ells van cursar 1a de Batxillerat en el grup mixt i es van integrar molt bé tant amb els alumnes com en la classe, millorant fins i tot la dinàmica de la classe. Els alumnes van ser acollits per tres alumnes de 3r d’ESO, Estela, Raúl i Aránzazu, que començaran el pròxim curs, 2024/2025, en l’institut de Monza.

L’estada va ser durant el segon trimestre, des de la volta de vacances de Nadal fins a Falles. Aquesta mobilitat Erasmus+ està adscrita al projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000122232