Implantació del model de Ecociutats com a forma de desenvolupament urbà sostenible per a lluitar contra el canvi climàtic

Durant els dies 26, 27 i 28 de novembre a Alzira, el Consorci de la Ribera va organitzar dins del projecte #*GREENEU del programa europeu CERV-LS les jornades “EcoCities: Sustainable Urban Development for a Green Future” sobre desenvolupament urbà sostenible. En elles van participar més de 30 persones de quatre països Itàlia, Grècia, Portugal i Espanya.



Al llarg de les jornades es van discutir els principis, estratègies, reptes i oportunitats que poden representar el model de Ecociutats per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i la neutralitat en carboni en 2050. Així mateix, es va tractar la necessitat de fer ciutats més inclusives que garantisquen la igualtat social.

D’altra banda el Consorci de la Ribera va comptar com a ponents amb el Departament d’Educació Ambiental de la Mancomunitat de la Ribera Alta que va presentar el projecte Porta a Porta com a model sostenible per a la recollida de residus i amb l’oficina d’habitatge de la Mancomunitat de la Ribera Alta que a més de presentar els serveis que proporcionen a la ciutadania van exposar el model d’habitatge col·laboratiu o cohousing com a model de forma de vida més d’acord amb desenvolupament sostenible.

Així mateix, el Consorci de la Ribera va presentar el programa eCOOP de promoció de les comunitats energètiques com a model per a afavorir la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic.

Les jornades van comptar tant amb una part més teòrica com amb una part més pràctica de tallers que van permetre als participants reflexionar sobre les accions a realitzar per a fomentar un canvi en la societat.