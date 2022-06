Inauguració del 33 Congrés CIRIEC

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha participat hui en la inauguració del 33 Congrés Internacional del Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC) impulsat per esta organització per a analitzar “Les noves dinàmiques en l’era post- COVID: desafiaments per a l’economia pública social i col·laborativa”.

En este certamen, celebrat en el Palau de les Arts, l’alcalde ha destacat “el paper d’Europa, protagonista, sense precedents, davant un dels majors reptes en la història recent de la humanitat”, i ha ressaltat “la posada en marxa dels fons Next Generation destinats a accelerar els processos de transició ecològica i de digitalització”.

En este sentit, ha parlat de l’Estratègia Urbana València 2030, basat en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda Urbana. En esta estratègia, ha explicat Joan Ribó, “apostem per una ciutat plenament descarbonitzada, on l’economia circular siga protagonista de les relacions socioeconòmiques i on la innovació i la retenció del coneixement siguen transversals a totes les polítiques públiques”. En definitiva, “treballem per una València més saludable, més sostenible, més compartida, més pròspera, més creativa i més mediterrània”, ha afirmat Joan Ribó.

L’alcalde ha reiterat “el compromís” de l’Ajuntament perquè totes les transicions necessàries no augmenten les desigualtats, sinó que contribuïsquen a reduir-les”. També ha agraït l’objecte del congrés que és “analitzar noves dinàmiques econòmiques, socials i mediambientals des de la perspectiva de les oportunitats que confereix tant a l’economia pública com a l’economia social”.